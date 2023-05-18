互動交流答問會李家超首次有位坐　讚陳祖恒着中式禮服「帥哥」

特首李家超今日（18日）到立法會舉行首次「互動交流答問會」，雖然「二十大及兩會精神」主題十分嚴肅，但討論時亦有輕鬆的一面。而立法會主席梁君彥之後更爆出小細節，原來這次是行政長官答問會舉辦以來，特首首次有位坐。



▼去年發表《施政報告》及特首答問會，李家超均站着▼



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過往答問會特首全程站立 梁君彥感謝建築署

梁君彥在Facebook表示，今次互動交流答問會一改過去行政長官答問會的框架，共有18名議員發言，形容討論十分充實。他表示，李家超今日全程就座，有別於以往站立的安排，感謝建築署短時間內搭建小平台，以放置椅子讓李家超坐下，方便與議員交流。

翻查資料，過往的行政長官答問會以至《施政報告》發布會，行政長官都是站着，今次是立法會議事廳首次設置了特首專用座位。

讚陳祖恒模特兒身形 官員得黃偉綸着得好睇

至於輕鬆交流，經民聯紡職及製衣界議員陳祖恒穿了一身本港設計師設計的中式禮服到立法會，並得到發言機會。他問「身上嘅中式禮服唔知特首點睇」，指經本港時裝設計師度身訂做，充份體現香港時裝業、品牌實力及中國文化。陳祖恒說，很多香港品牌都希望打入內銷市場，期望做好並善用「灣區標準」，簡化貨物進出口流程，便利港商開拓大灣區市場。

李家超回應說，陳祖恒「咁帥哥嘅服飾」，「身形與設計相得益彰」，相信官員穿上本地服裝有助推動時裝設計業，但「要搵一個好似陳祖恒議員咁，模特兒身形嘅，我相信就係得（財政司）副司長黃偉綸，可能佢着得好睇啲」，議事廳頓時充滿歡樂笑聲。

他續指，香港本地的檢驗標準有優勢，倘未來可設立「大灣區標準」，相信可以令香港的產品更易流通至大灣區。