陳澤銘二度連任律師會會長　籲法庭加快審議免長期還押

香港律師會理事會成員名單上周出爐，理事會今日（23日）選出陳澤銘為2023/2024年度香港律師會會長，這是他二次連任，黎雅明、湯文龍及余國堅為副會長。



提到律政司建議修訂《刑事訴訟程序條例》，允許律政司就國安法案件裁定被告無罪後可再提上訴，陳澤銘重申，修例從政策角度而言「合理及適當」，但他留意到部份被捕人已被還押一段長時間，呼籲法庭加快效率，令當事人盡早得到結果。



陳澤銘自2021年起擔任香港律師會會長，是次為二次連任會長一職。他表示，樂見新理事會成員中有7位女士，認為結果反映理事會重視多元發展，加上理事會有多元背景的律師加入，相信可以更好地反映業界聲音及專業，透露6月將舉行傳媒茶敘交代理事會工作動向。

認為《刑事訴訟程序條例》修訂合理

提到律政司建議修訂《刑事訴訟程序條例》，陳澤銘認為，修例從政策角度來說是合理及適當，指這與公眾利益相關，假設出現錯判情況，認為需要有空間讓控辯雙方都有權上訴。

另外，他亦留意到部份被捕人長期被拘禁，他呼籲法庭加快效率令涉案人盡早得到結果。他續指，期望大眾留空間予香港法庭處理案件，強調對香港司法獨立有信心。

港府官員多次在公開場合指會盡快就《基本法》第23條立法，被問到應如何平衡國家安全及人權自由時，陳澤銘重申23條立法是憲制責任，但港府必須尊重《國際人權公約》對港人權利的保障。

香港律師會2023/2024理事成員包括：會長陳澤銘、副會長黎雅明、湯文龍、余國堅、理事彭韻僖、鄭偉邦、傅嘉綿、袁凱英、侯百燊、曹紹基、鄭宗漢、徐凱怡、黃巧欣、陳國豪、岑君毅、馬康利、岑顯恆、鄭程、蔡學雯、趙彤。