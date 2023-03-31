律師會總結訪京　陳澤銘：收同一訊息　即「一國兩制」要長期堅持

香港律師會會長陳澤銘今日（31日）總結訪京行程時表示，訪京期間拜會多個單位，包括與港澳辦副主任王靈桂會面，多次會面均收到同樣訊息，就是香港「一國兩制」是好制度，必須長期堅持。香港亦要保持本身的獨特優勢和特色，包括普通法制度。



香港律師會昨日（30日）與司法部進行會議，談及多項香港法律事務。



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陳澤銘昨日早上與司法部副部長熊選國會面，談到多項議題，包括1.香港在普通法方面的不可取代優勢對香港繁榮安定、國家現代化和「一帶一路」建設的角色；2.香港律師尤其是具國際視野的年輕律師，到外地與國際持份者就對香港和國家的誤解作面對面的解說；3.粵港澳大灣區律師執業考試計劃對香港律師的機遇及挑戰，包括將計劃恆常化等措施；4.籌劃帶領香港年輕人到大灣區從法律角度作交流和考察；5.人工智能及大數據等科技對法治建設的協助和挑戰。

中華全國律師協會會長高子程同日設午宴，與香港律師會訪問團進一步交流。

陳澤銘今日總結行程時指，有如實反映香港情況，包括《基本法》和《香港國安法》的實施情況，亦有向中央領導人反映外地對國安法的評語。而律師實務方向，律師會亦提出粵港澳大灣區律師執業試恆常化，並將報考資格由執業5年減至3年。