鄭泳舜、楊潤雄電台講運動　局長原來係中學籃球校隊｜政壇諸事町

民建聯立法會議員鄭泳舜鍾意做運動大家都知，原來文化體育及旅遊局局長楊潤雄都係運動健將？今日（23日）鄭泳舜主持港台節目邀請楊潤雄講體育，局長透露中學是籃球校隊隊員，但因為有打籃球，踢波時被安排守龍門。



鄭泳舜（中）客串「港台體壇123」嘉賓主持，與楊潤雄（右）暢談運動。（鄭泳舜提供）

鄭泳舜今日擔任香港電台體壇123「體壇您有Say」節目環節的嘉賓主持，訪問文質彬彬的楊潤雄。原來楊潤雄是中學籃球校隊隊員，曾代表學校比賽。屋邨長大的楊潤雄表示，細細個就在屋邨石枱上打乒乓球，如室外不大風也會打羽毛球。

楊潤雄打開籃球 踢波被安排守龍

喜歡打籃球的楊潤雄，中學因為籃球技術了得，和同學踢足球時常被安排守龍門。不過學校場地較細，常有幾班人在附近踢波，有時會出現幾個波連環射過來的奇景。他說，最重要的是「撲出自己個波」。雖然最後加入了籃球校隊，但楊潤雄仍然喜歡看足球賽。

鄭泳舜當然也有打籃球，他表示最享受「成班人輸波、成班人贏波」的感覺，又說很多男生都經歷過。

鄭泳舜（右）客串「港台體壇123」嘉賓主持，與楊潤雄（中）暢談運動。（鄭泳舜提供）

至於如何鼓勵青年多做運動，甚至走上運動員之路，楊潤雄說單靠學校體育課難有足夠運動量。不過他說現時社會氣氛不錯，政府亦投入了許多資源，許多家長都願意讓子女發展藝術或體育的專長。

啟德體育園一個場館年底落成 已可測試

2025年香港將會協辦全運會，大家都關心啟德體育園作為主場館的落成，楊潤雄說政府會全力推動興建體育園，現已全速進行，今年年底落成的一個場館，已可進行測試，另兩個場館如一切順利，也很有信心將在明年完工。