官員議員足球友誼賽　梁君彥說15年未輸過即變烏鴉口｜政壇諸事町

時隔六年，政府及立法會再辦足球友誼賽，由特首李家超及立法會主席梁君彥主持開球禮。梁君彥表示，過去15年立法會對戰政府的戰績是3勝2和，直言「未輸過」。但古語有云：「驕兵必敗」，立法會足球隊終以2:3，飲恨不敵政府足球隊。



+ 7

政府「練兵」三次致「犧牲」卓永興

梁君彥發言指出，立法會和政府今日稍微放下公務，在球場一較高下。據悉政府「練兵」三次，以致「犧牲」一位副司長，而議員星期一做到星期七，沒有時間練波，比賽最重要是政府、立法會發揮團隊精神。

李家超指政府38名隊員以非常積極、非常認真專業態度練波，但練波「去到盡得滯」令政務司副司長卓永興受傷。不過，足球隊由財政司副司長黃偉綸率領，要發揮到淋漓盡致。

邱達根「射爆」林世雄

開球禮後，激戰馬上展開。身穿23號球衣的保安局局長鄧炳強，開場不久「跣低」，黃偉綸奔跑中亦不幸倒地。

及後，立法會足球隊隊長何俊賢被拉低，博到12碼，由科技創新界議員邱達根「操刀」，一腳「射爆」政府方、由運輸及物流局局長林世雄防守的龍門。開場僅7分鐘，立法會先入一球。

+ 1

土木工程拓展署入兩球

政府足球隊在開場21分追平，發展局總助理秘書長（工務）盧裕斌一腳射入，立法會守門員李世榮失守。僅過了6分鐘，土木工程拓展署總工程師曹偉雄再入一球，政府領先比數2:1。

下半場開波3分鐘，李世榮卸下守門員一職，射入政府龍門，扳平為2:2。但土木工程拓展署南拓展處副處長陳炳華再為政府隊攻入一球，最後政府隊以3:2勝出。

+ 1

政府隊射十二碼 5球盡失

今次為了讓更多人參與，特意設盤球及互射十二碼小遊戲環節，政府隊勝出盤球環節，立法會則勝出互射十二碼。

其中十二碼環節中，政府派出政務司司長陳國基、房屋局局長何永賢、律政司司長林定國、房屋局政治助理歐陽文倩、醫務衞生局局長盧寵茂，5球均射失。立法會亦派出「女將」陳穎欣及陳凱欣應戰。