夏寶龍訪澳門提6點要求　賀一誠：積極落實不負中央厚望

抵達澳門進行考察的國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，5月23日下午與澳門行政長官賀一誠及特區行政、立法、司法機構主要負責人進行座談，並對澳門特區發展提出六點要求。行政長官賀一誠表示，澳門特區政府會積極回應和落實，帶領社會各界共同努力，實現澳門特區更大更好發展，不辜負中央和習近平主席的關懷和厚望。



夏寶龍對澳門特區發展提出六點要求，包括：一、在全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針上展現更大作為；二、在維護國家安全上展現更大作為；三、在加強愛國愛澳力量建設上展現更大作為；四、在推動澳門經濟適度多元發展上展現更大作為；五、在做好橫琴開發這篇大文章上展現更大作為；六、在提升全面治理能力和管治水平上展現更大作為。

賀一誠表示，對於夏寶龍提出的六點要求，澳門特區政府會積極回應和落實，不辜負中央和習近平主席的關懷和厚望。他又說，今年以來，得益於中央各項惠澳政策措施的落地實施，澳門總體經濟發展形勢趨穩向好，社會大局始終保持和諧穩定。澳門將善用「一國兩制」制度優勢，全面貫徹落實二十大精神，加快經濟適度多元發展，更加積極主動融入國家發展大局，為以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興更好發揮作用。

夏寶龍23日下午3時許入境澳門，在澳門特首賀一誠陪同下離開橫琴口岸。而在抵澳門前，先視察珠海橫琴。下午實地考察了粵澳合作中醫藥科技產業園和橫琴大橋「二線」通道海關監管作業場所。

▼5月23日 夏寶龍視察珠海橫琴 ▼

