民主思路：夏寶龍倡擴闊一國兩制研究　湯家驊稱自發悼六四無問題

國務院港澳辦主任夏寶龍日前在北京與行政會議成員、民主思路召集人湯家驊率領的民主思路香港政治及行政學苑學生交流團會面，會面時間1小時40分鐘，期間有談及有關「一國兩制」的研究，需要改善問卷設計，包括增加調查題目等。



被問到有否就遊行議題交流意見，湯家驊指夏寶龍未有提到遊行相關的問題，但提到香港特殊的地位，香港在中美關係下是相當敏感的地方，此刻國安法是特別重要。



民主思路聯席召集人（研究）潘學智指，夏寶龍認為相關研究可以充實點，可以包含多些調查題目，增加參考價值。湯家驊補充指現時針對一國兩制的題目有12題，笑指增加題目數量沒問題，但成本會增加，希望獲特區政府或中央政府資助。他續指，夏寶龍回應正面，對他們的工作相當肯定。

湯家驊：公民黨或將清盤感可惜

今年「五一」無遊行，市民能否悼念六四，湯家驊認為市民自發悼念六四並無問題，行為是否違法取決於有沒有犯罪意圖，認為這是複雜的法律問題，不能一概而論。至於公民黨將會表決清盤，作為創黨成員的湯家驊說感到可惜，認為2019年反修例事件令到會出現變化，令部份政黨的生存空間變得尷尬。

冀港大、中大、城大將憲法定為法律課程必修科

民主思路與夏寶龍的討論提到日後要進一步提高港人對《憲法》的認識，湯家驊指希望約見3間有辦法律學科的大學包括港大、中大和城大，希望他們可以將國家《憲法》設立為必修法律課程科目，又建議聘請內地客席教師來港執教，推廣學生認識大陸法，以增進香港人對國家《憲法》的認知，從而更準確落實「一國兩制」。

湯家驊指，會面就不同議題包括包括怎樣說好香港故事、香港怎樣更好落實「一國兩制」、推廣《憲法》的重要性等作深入討論，笑指夏寶龍發言踴躍，相信他提「隨心所想」地交流。