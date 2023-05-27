公民黨清盤｜梁家傑主席報告稱已走了應行的路　望港人抱樂觀的心

公民黨今午（27日）在總部舉行特別會員大會，通過特別議案將公民黨自動清盤。主席梁家傑在會員大會的主席報告中，感謝民主路上有心之士沿途加入，又指政治峻嶺縱橫交錯，沒人說得清起點與終點，或許有人中途才上山入隊，有人並局十里已到分叉路，也有人百里後繼續探索。



梁家傑形容，公民黨過往16年（成立17年）就算未夠行到頂峰，但已走了應行的路，來到屬於這民主派政黨的終點。他指，歷史告訴大家，世事變幻無常：「今天公民黨在此話別，望香港人抱着樂觀的心，活好當下，期待明天。」



公民黨5月27日在總部舉行特別會員大會，通過特別議案將公民黨自動清盤。（盧翊銘攝）

梁家傑在會員大會的主席報告提到2006年公民黨成立，香港當時正值政制爭議爆發點，在倡議普選的四十五條關注組牽頭下，社會各界人士、學者、公民社會活躍分子等組成公民黨，決心捍衛民主和法治，守護香港人權益。

公民黨主席梁家傑在會員大會的主席總結中指，感謝民主路上有心之士沿途加入，又指政治峻嶺縱橫交錯，沒人說得清起點與終點，(盧翊銘攝)

梁家傑又指香港在主權移交後，政治形勢儼如陡峭峻嶺，時有大起大落，有幸得香港人支持，16年（公民黨成立17年）來在三屆立法會和四屆區議會共取得七十多個議席。他指縱然政界五光十色，該黨議員在民主法治議題絕不退讓，亦善用議會草案和質詢等渠道與政府談判交鋒，捍衛大眾的民生大小事。

梁家傑指，公民黨一路走來都望着民主標桿向前跑，就算未有圓满結局，民主化和開放的過程已植人民心，遇上民主運動的低谷期，公民黨在政治議題外與香港人一同經歷低潮，困境中互相支持。

在主席報告末段，梁家傑感謝民主路上有心之士沿途加入。政治峻嶺縱橫交錯，沒人說得清起點與終點。或許有人中途才上山入隊，有人並局十里已到分叉路，也有人百里後繼續探索，就算末夠行到頂峰，公民黨已走了應行的路，來到屬於這民主派政黨的終點。他指，歷史告訴我們，世事變幻無常：「今天公民黨在此話別，望香港人抱着樂觀的心，活好當下，期待明天。」