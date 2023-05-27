公民黨清盤｜多名創黨成員淡出　年輕骨幹被囚或遠走他方

公民黨自2006年3月19日成立，創黨成員包括6名時任立法會議員，即余若薇、張超雄、吳靄儀、湯家驊、梁家傑、譚香文。黨員的專業背景，一度獲中央、政府以至選民寄予厚望。不過，最終因政見分歧、政治環境改變，黨員不是退黨便是在囚或已遠走他方。



公民黨的創黨成員以「45條關注組」成員為骨幹。而作為創黨成員，也是最後一任黨主席的梁家傑，早前已表明公民黨的前途難有轉機。

曾上演「袋巾」與「煲呔」對決

作為資深大律師的梁家傑，除了詞鋒，還有另一樣令人印象深刻的是其袋巾的收藏，他亦因此被稱作「袋巾」。其政治生涯中，相信最讓人印象深刻的必會包括了一場「袋巾」與「煲呔」的對決。梁家傑曾以挑戰「小圈子」特首選舉，得到132名選委支持，參與2007年特首選舉，與因愛用煲呔而被稱作「煲呔曾」曾蔭權對決，結果敗陣。2010年他亦聯同其他4位議員五區總辭，再藉補選成功重回立法會。

2015年，梁家傑以把機會留給年輕人為由，表明不會在2016年角逐連任。但仍不時月旦時事，惟隨著國安法和愛國者治港原則落實，他轉趨低調，只會偶然在社交網站分享一些不涉政治的生活日常，或是為公民黨組織的本地遊充當「導遊」。

余若薇人氣盛 帶領新丁晉身議會

至於「袋巾」的前任、2000年透過補選進入立法會的余若薇，也是另一位資深大律師，也是公民黨首任黨魁，其後於2012年接任公民黨主席，2016年交棒予梁家傑。她因曾與時任保安局局長葉劉淑儀辯論《基本法》23條立法，而聲名大噪。

2007年，她公布患有腦部動脈腫瘤，表示長期頭痛而進行詳細身體檢查，發現在鼻骨附近有約3毫米大的血管瘤，不過位置貼近鼻後頭骨而無法切除。及後仍積極參與政治活動，至2008年立法會選舉，民望高企的她更與陳淑莊合組名單，更自願排在名單第二位，結果成為港島區得票最多的名單，不止順利把當時屬新人的陳淑莊送入議會，她本人也成功獲得港島區最後一個議席；及至2012年選舉，她亦將郭家麒成功帶入立法會，但自己落選。

之後，她亦開始淡出政壇，但《立場新聞》被控被控「串謀發佈煽動刊物罪」，余若薇擔任辯方代表律師。而其弟資深大律師余若海，則多次代表政府出戰司法覆核案，包括《禁蒙面法》案、「一地兩檢」條例等。

主張與中央溝通 湯家驊遭質疑

另一位大家熟悉的公民黨創黨成員，則是身兼資深大律師的現任行政會議成員湯家驊。一向主張應與中央政府溝通，方能建立互信以達至普選的他，曾多次表態批評公民黨參與2010年五區公投，因此引來不少泛民主派人士的批評，質疑其立場。

2015年，湯家驊雖跟隨立法會泛民主派立場，投票反對政改方案，但之後即宣佈退出公民黨及辭任議員，指公民黨路線偏離創黨理念，之後會聚焦經營智庫民主思路。2017年，時任行政長官林鄭月娥委任他為行政會議成員，當李家超上場後，他獲續委任他為行會成員至今。

湯家驊 。（資料圖片）

公民黨另一名大狀創黨成員則是吳靄儀，她因涉及612人道支援基金被控未有作社團註冊案件，而轉趨低調。

至於另一位創黨成員、理大應用社會科學系講師張超雄，2020年5月8日，因在立法會內務委員會期間於主席李慧琼台前高呼口號接近44分鐘，涉嫌違反《立法會權力及特權條例》被捕。2022年2月，張超雄承認一項藐視罪，被署理總裁判官羅德泉判監禁3星期，法官直斥他「帶來文明的倒退」。同年2月24日刑滿出獄，之後舉家遠赴加拿大多倫多。

而在創黨時獲余若薇與梁家傑力邀加入、是會計師的譚香文，稱因與黨在地區工作的步伐不一致，黨在資源和理念上未能配合，故於2009年宣布退黨。

除了創黨成員網羅了不少法律界重量級人馬，幾名較受注目的後晉同樣來自法律界，分別包括楊岳橋、郭榮鏗和陳淑莊。

楊岳橋言論出位 參與初選被扣押

為參與直選而放棄加拿大籍的楊岳橋，2011年加入公民黨，同年區議會選舉中落敗，2012年與湯家驊合組名單出選立法會，湯成功晉身但楊則落選。2015年，湯家驊辭去立法會議員一職，楊參與補選並勝出，2016年接棒梁家傑擔任公民黨黨魁。2020年立法會選舉前，他參與民主派舉辦的初選並勝出，惟及後被選舉主任裁定提名無效，政府於同年11月根據全國人大常委會決定，宣佈楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌喪失議員資格。

楊岳橋過去有不少出位言論，包括在2016年的造勢晚會稱，香港有希望、有得救，如有人想破壞獨立司法系統，就要「Over my dead body！」他又曾稱因衝擊「公民廣場」案而被判入獄的人，「這個案底是令他們人生變得更加精彩」。他2021年因參與初選，涉違反《港區國安法》被捕，正被扣押。而他的另外兩名黨友本是飛機師的譚文豪、及醫生郭家麒也因同一原因被拘押至今。

11月11日，泛民主派的楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌喪失立法會議員資格。（資料圖片／梁鵬威攝）

陳淑莊退出政壇移居台灣

至於由余若薇一手推入議會的陳淑莊，曾參與五區公投，2012年於立法會選舉落選，2016年成功重回議會。她引2014年參與佔領中環行動，被控「煽惑他人作出公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪，及後判囚8個月，獲准緩刑2年。

判刑當日，陳淑莊的代表律師向法官呈上腦部磁力共振掃描，形容陳淑莊腦部腫瘤壓迫腦幹。2020年因疫情原因，立法會運作延期1年，陳淑莊因個人健康及家庭為由，拒絕延任並退出公民黨，更宣佈退出政壇。及後，她移居台灣。

郭榮鏗被批參與在議會發動「拉布戰」

至於郭榮鏗在2006年加入公民黨，2012年當選法律界立法會議員。2015年政改爭議中，行政會議成員羅范椒芬甚至點名郭榮鏗，應有資格入閘選特首。而他於2016年也成功連任議員，而2020年新一屆內委會需選出主席，由於本身是主席的李慧琼爭取連任，由內會副主席的郭主持會議，泛民主派派出22名議員競逐，歷經逾半年才選出新一任內委會主席。當時有不少人批評泛民此舉是發動「拉布戰」令大量議程積壓未獲內會處理，癱瘓議會運作。



立法會主席梁君彥當時引述外聘資深大律師余若海，即余若薇的胞弟，及孫靖乾的法律意見，指上年度內會主席有權力和責任處理選舉過程以外的內會積壓議程，梁又指郭榮鏗越權。其後，事件更上升至國家層面，中聯辦、港澳辦曾發文批評。

郭榮鏗於美國紐約開設律師行，繼續法律工作。(郭榮鏗FB圖片)

本來擬爭取連任的郭榮鏗，但因遭選舉主任裁定提名無效，加上遭禠奪議員資格。郭宣佈退出政壇，結束8年政治生涯，先到英國再轉抵加拿大，取回原有的加拿大公民身份後，已重投法律工作。