李家超觀看神舟十六號發射後見記者　冀港澳載荷專家作貢獻

特首李家超今早（30日）出席記者會時，表示剛與司長一同觀看神舟16號飛船發射過程，他對此感到驕傲，指國家的載人任務技術愈漸成熟。他提到去年國家在港挑選「載荷專家」，他很高興有十多位來至香港及澳門的參加者被挑選，他們分別來自政府、大學、醫院等領域，將於下周到內地進行二次選拔，直言：「為他們打氣！」他指，國家在港挑選「載荷專家」，表現了國家對青年的扶助，及對青年科技能力的信心，相信可以引領年青人發展所長。



李家超。（資料圖片/廖雁雄攝）

李家超指在香港通關後，本港人流絡繹不絕，他過去與與內地部委、省市進行了七次會面，包括湖南部委、廣東省長、論壇秘書長、外國政要，如剛果共和國總統等。他指，剛果共和國總統是港府今屆首次接見到國家首要，他表達了對香港的信心。他續指，各司局長均進行不同訪問，如律政司司長訪問北京、保安局局長大灣區、醫務衞生局局長訪瑞士、房屋局局長訪問北京等，指眾司局長均在開拓市場機遇、加大經濟正增長。

有報道指特首政策組設56人專家組，包括廣州粵港澳大灣區研究院理事長、香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年。特首李家超指歡迎不同專家參加，很快公布名單，希望新成員可以在社會、經濟發展以及策略研究給予意見。他希望最短時間追回最大成績，短中長都盡快有效果，會向不同地方專家招手，會利用好意見再考慮下一步部署。

提到六四事件，李家超指政府多次提事任何公眾活動及個人行為都要符合香港法律，部門會針對每一個活動依法處理，任何人都要為自己的行為負責，如警方認為違反香港法律會果斷執法。

指亞太經合組織有責任邀請香港出席

李家超重申，亞太經合組織不屬於任何國家的組織，而香港一直以「中國香港」的資格參與，他指組織人有責任發出邀請，而香港會按亞太經合組織的規則申請出席。

有關眾籌安排方面，他指財庫局會從不同方面審查及分析，當局有結論後會公布及提交至立法會審議。