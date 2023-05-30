巴士加價｜議員認為巴士營運困難　加幅相對溫和

行政會議今日（30日）通過5間巴士公司的加價申請，大部份路線加0.5元至1元。政府公布，批准九巴加價3.9%、城巴及新巴加價4.9%、城巴的機場及北大嶼山線加價4.2%、龍運巴士加價4.2%、以及新大嶼山巴士加價7.0%。



民建聯交通事務發言人、立法會議員陳恒鑌指需要嚴格把關、要控制加幅，不要讓巴士公司「獅子開大口」。對於本次加幅，他認為相對溫和，亦貼合通脹預算。



陳恒鑌期望政府考慮讓巴士公司增加非票務收益，以紓緩車費加幅。（馮子健攝）

陳恒鑌：望政府讓巴士公司有票務外收益

陳恒鑌指疫情後市民需要休養，但巴士營運困難，鐵路開通加上機場巴士班次未恢復，希望增加非票務收益。

他又稱單靠票務收入，巴士公司很快就會再要求加價，希望政府認真考慮票務之外其他收益。他預料本年中會公布泊車轉乘站成為非票務收益，例如增設一些小商店或餐廳等，認相信可增加巴士公司的其他收益，紓援票價壓力。

左起：民建聯林心廉、洪連杉、梁熙、穆家駿、植潔鈴。（文睿攝）

梁熙認為城巴新巴母企用財技粉飾成無錢賺

民建聯梁熙表示，樂見政府聽取民意，加價幅度早前提出的相對較低，不過梁熙質疑城巴、新巴非無錢賺，他指城巴、新巴於2020年易手於匯達交通，母公司漢思能源2022年業績顯示有3,310萬元股息收入，質疑該公司利用「財技」轉移資產，「粉飾自己無錢賺」，直言：「增加市民壓力，餵肥母公司」。

民建聯東區支部主席洪連杉建議，城巴及新巴如同九巴般新增拍卡優惠站。民建聯東區支部副主席林心亷倡，推出分段收費，令短途乘客的交通工具選擇增加。民建聯灣仔支部副主席穆家駿表示，隨着電動車使用人數增加，但社區的充電設備不足，他建議巴士公司釋放充電廠予私人電動車於日間時間充電，可善用現有資源外，亦可擴大非票務收益。

張欣宇：加幅正常過程奇怪 如何跟指引一頭霧水

立法會議員張欣宇稱，本次加幅與早前立法會文件中相差很多，指當時巴士公司漫天開價、局方不把關，認為加價結果正常，但過程奇怪。

他認為本次加價合理，認為市民接受到，並指隧道基金有作用，希望政府屆時收回西隧可發揮更大功能。

對於會否擔心巴士公司頻繁提出加價，張指現時機制太隨意，如何跟隨指引都是一頭霧水，希望訂立客觀標準機制。他又稱，要向巴士公司提供更多收入來源，利用空間土地具體分析預計回報。