巴士加價｜機場線25年來首次上調　城巴：必須恆常檢視票價

行政會議今日（30日）審批五個巴士專營權加價申請，經扣減隧道豁免基金後，九巴將加價3.9%、龍運4.2%；城巴和新巴4.9%，城巴機場線增加4.2%；嶼巴則加7%，全部低於申請加幅，有關加幅在6月18日實施。



城巴新巴表示，今次是城巴機場及北大嶼山線自1997年營運逾25年來，首次獲准調整票價。至於城巴新巴則是自2008年來第4次調整票價，並指深信專營巴士公司有必要恆常檢視票價，並將消費物價指數及營運成本納入考量，以確保財務可持續性。



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城巴機場線營運25年來首次加價

城巴新巴表示，城巴機場及北大嶼山線是自1997年營運逾25年來首次調整票價；城巴新巴的市區線則是自2008年來第4次調整票價。由於城巴新巴獲批以百分比形式作出票價調整，調整幅度將攤分於巴士網絡各條路線之內。城巴將繼續自資為機場員工提供機場快線即A線及NA線的大額乘車優惠。

城巴新巴表示，向政府提出的票價調整申請旨在將票價設於財政可持續水平，又指現時新巴城巴正與各間專營巴士營辦商同樣面對新鐵路線通車，與後疫情新常態對客量的長遠影響，還有燃料及工資成本不斷上漲等挑戰。

加價將投資於設備及更新車隊

城巴新巴又稱，新票價生效後，會繼續專注拓展巴士網絡及擴大乘客量，投資於顧客及乘客設備及持續更新車隊等，並深信專營巴士公司有必要恆常檢視票價，並將消費物價指數及營運成本納入考量，以確保財務可持續性。