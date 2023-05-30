林定國訪京｜晤應勇與叢亮　商加強司法交流建涉外法治人才基地

律政司司長林定國今日（30日）繼續訪京行程，到訪最高人民檢察院和國家發展和改革委員會。他與最高人民檢察院檢察長應勇會面，討論加強兩地司法交流和合作及加強人員培訓。



而竹與國家發展和改革委員會副主任叢亮的會面中，雙方就建設香港成為國家涉外法治人才培訓基地等議題作交流。



林定國星期日（28日）啟程到北京展開5天訪京行程，他今日（30日）早上拜訪最高人民檢察院，與檢察長應勇會面，討論加強香港與內地司法交流和合作，及落實《最高人民檢察院和香港特別行政區政府律政司關於法律交流與合作的會談紀要》的工作，加強雙方人員的研修和培訓，交流工作經驗，並就重要議題進行研討。

而林定國一行下午與國家發展和改革委員會副主任叢亮會面，就推進香港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心，參與和助力國家「一帶一路」建設的工作計劃、建設香港成為國家涉外法治人才培訓基地等議題交流。

▼5月29日 林定國首天訪京行程▼



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至於他昨日（29日）在北京的首日行程，則先後拜訪最高人民法院、國務院國有資產監督管理委員會和國家監察委員會。他與最高人民法院院長張軍的會面中，就加強內地與香港司法協助安排、深化粵港澳大灣區法律制度的銜接和推進國家涉外法治人才培訓等議題深入討論，並研究具體落實工作。

之後，林定國到訪國務院國有資產監督管理委員會，與國資委副主任翁杰明會面，探討落實更好善用香港普通法制度優勢的措施、建立交流機制，讓國有企業多了解香港法律制度及爭議解決服務。此外，雙方亦探討如何助力國家建設涉外法治人才隊伍。

林定國又與國家監察委員會副主任張福海會面，就反腐敗、反洗錢等重要議題，探討加強兩地的法律交流、合作和人員培訓。