林定國今啟程訪京5日　稱與中央談23條立法屬「合情合理」

律政司司長林定國今早（28日）啟程到北京，展開為期五日的訪問。林定國出發前見記者時表示，是次訪京將拜訪約10個部委，料談及香港及內地的法律制度如何兼容互補，又直言《基本法》第23條立法是憲制責任，與中央討論是「合情合理」。



提到逾6千名反修例被捕者個案仍在檢視中，林定國表示就執法部門要求，律政司「特別職務小組」已為大部分個案提供意見，目前只剩下少數個案仍需跟進。



林定國表示，是次訪京行程為期5日，將訪問約10個部委，預料與中央及當地官員討論如何促進香港及內地法律制度兼容互補。被問到會否就「23條」立法向中央尋求意見，林定國表示，不論特首李家超、保安局局長鄧炳強或他本人都在不同場合上重申期望於今年內，或最遲明年完成立法工作，又指「23條」是香港的憲制責任，亦是中央所關心的事情，故「觸及到是合情合理」。

反修例個案只剩下少量需跟進

另外，專責處理反修例示威案件的律政司刑事檢控科「特別職務組」，近日在政府電話簿和律政司架構圖表上「消失」，林定國表示這僅是人手分配原因，又指「小組」提供意見的任務「大致完成」，目前只剩下少量需要跟進的個案。

沒回應會否調查公民黨

曾經的民主派第二大政黨的公民黨昨日（27日）通過清盤決議案，有法律界人士質疑該黨清盤賬目完全缺乏透明度，質疑為了試圖毀滅勾結外國勢力的證據，敦促執法部門展開徹底調查。林定國僅回應指，按香港法律，所有有限公司在成員有協議下即可進行清盤。