創科局指密切注視人工智能發展　林琳不滿：要更有前瞻性

民建聯立法會議員林琳於今天（5月31日）立法會上，就「規管人工智能技術生成的內容」提出書面質詢，創新科技及工業局局長回應時表示，特區政府會因應人工智能（AI）技術的發展及演變，繼續本着開放的態度密切注視人工智能在香港的技術開發、應用及發展的情況，並參考不同地區的做法，作出適當的應對，林琳表示不滿意局方的回覆。



林琳指，隨着人工智能的普及化，相關的立法工作已經迫在眉睫，政府當局需要以更具前瞻性及更積極的態度，研究進一步監管人工智能的措施，以平衡人工智能技術發展的機遇與風險。



近期內地有商家用AI換臉技術，讓主播冒充明星帶貨。（網絡資源圖）

騙徒用AI換臉變聲 政府應針對研發偵測技術

林琳表示，隨着生成式人工智能技術突飛猛進，在為社會的生產力帶來巨大變革的同時，也出現了算法偏見、信息洩露及內容造假等安全隱患，特別是製造和傳播假新聞的成本及難度大幅降低，因而對公眾的判斷力也將造成嚴重威脅。另外近期常見的深偽（DeepFake）的技術應用已經普及，近期出現有騙徒利用AI換臉和變聲技術，冒充受害者親友騙財，即使以視像電話核實都仍然有機會受騙，實在防不勝防。

雖然局方回覆表示，現有法律框架下有若干條文可處理散播不實或不當資訊，但是林琳認為政府和技術部門也應當加強監管，提出針對AI新型詐騙的有效應對措施，包括支持詐騙偵測安全技術的研發，打擊AI換臉和換聲技術濫用行為，促進行業有序發展。

林琳認為，監管人工智能的法例必須與時並進。（李宇婷攝）

林琳進一步指出，內地及不少海外國家及地區正研究進一步監管人工智能的規範和立法措施，其中歐盟制定全球首部有關人工智能的法規，香港要成為國際創新科技中心，相關的法例必須與時並進，建議政府當局建立一個跨部門、跨領域、跨界別的監管委員會，負責制定相關法規、標準、指引和監督機制。