蔡若蓮對人工智能持審慎態度　年內為初中高小增課程了解科技發展

人工智能（AI）發展一日千里，聊天機械人ChatGPT的應用，更成為教育界近日的議題。教育局局長蔡若蓮今日（24日）回應立法會議員的查詢指，若學校運用人工智能用於教學，教師須確保不會對學生各方面帶來負面影響。她並對人工智能持審慎態度，認為學生若在中小學階段不當使用，或帶來抄襲、代做功課等不良影響。她又指，正為初中及高小增設人工智能相關課程，將於今年稍後推出，讓學生更了解科技發展。



教育局局長蔡若蓮。（資料圖片／鄭子峰攝）

若學校運用AI須確保不帶來負面影響

立法會議員葉劉淑儀向教育局查詢人工智能的相關應用。蔡若蓮回應指，若學校運用人工智能用於教學，包括製作教學材料或學習評估等，教師必須根據專業判斷，按課程指引、學生能力及學習需要等，確保符合課程的宗旨和目標，不會對學生各方面帶來負面影響，包括學生的思維發展、知識基礎的建立，以及培養學習興趣、態度和習慣等。

蔡若蓮表示，將持續為教師提供人工智能的培訓，亦與專上院校和創科機構合辦相關教師專業培訓，包括研討會暨展覽等。局方又指已制訂《教師專業操守指引》，清晰說明應有的專業操守及行為規範，強調教師須恪守專業操守，審慎使用人工智能應用程式輔助教學工作。

▼中學研APP利用人工智能辨別相片▼



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教育局持審慎態度︰中小學階段不當用AI或造成抄襲

蔡若蓮強調，教師在引導學生善用人工智能時，亦要培育學生的道德操守。局方表示保持審慎的態度，認為在中小學階段不當使用人工智能，有可能帶來不良影響，例如抄襲或交由人工智能代做功課等，建議運用人工智能應視乎學生年齡、相關學習階段的學習期望和成果、課業性質和課題等。

至於學校方面，蔡若蓮表示學校應建立相應執行和監督機制，以防止學生不當使用人工智能完成作業或評核。而教師可根據學生的課堂表現及進展性評估結果，與課業表現比較，以判斷是否經人工智能抄襲。

聊天機械人ChatGPT的應用，近日成為教育界的議題。（資料圖片）

將於今年為高小及初中推出人工智能相關課程

蔡若蓮表示，正發展初中人工智能課程單元、高小增潤編程教育課程單元，讓學生進一步了解科技發展。其中，初中課程單元涵蓋人工智能基礎及倫理、計算機視覺、電腦語音，及人工智能對社會的影響等。至於高小課程單元則涵蓋編程和計算思維概念，透過學習編程培養學生計算思維。局方預計上述課程單元，將於本年稍後時間推出。

蔡若蓮指，創科包括人工智能的發展，對學生帶來的影響仍有待學術界進一步研究。局方會不斷留意最新情況，適時更新相關課程及指引內容，並為教師舉辦研討會與工作坊。