特首顧問｜劉兆佳：主動為「十五五」規劃做到無縫對接　知己知彼

剛獲委任為特首政策組研究策略專家組成員、全國港澳研究會顧問劉兆佳指，國家很快進入「十五五」規劃階段，特首要有一群由特首角度、宏觀角度，放棄過去被動態度，積極主動找出與國家發展無縫對接的策略，做到知己知彼。



劉兆佳指。（黃寶瑩攝）

政府5月30日宣布委任56人為特首政策組專家組，成員分別來自商業和金融界別、專業人士、智庫及學術界，會就各項專題向特首政策組提供專業意見和嶄新構思。為方便工作和進行更聚焦的討論，專家組成員會分為三個組別，分別為經濟發展專家組、社會發展專家組及研究策略專家組。

要有人由特首角度思考前路

研究策略專家組成員之一的劉兆佳指，成立專家組是要有人從特首或政府整體角度，由長遠、宏觀策略角度看問題，而不是個別政策局的角度出發。

至於專家組的未來工作焦點、最迫切的工作，劉兆佳指面對越來越危險的國際形勢，包括金融形勢，特別是國際形勢變化、台海情勢及美國可能會借機打擊香港；要注意若經濟惡化會令社會民生變差，令來之不易的穩定受影響。

劉兆佳：要主動與「十五五」規劃對接

此外，他指國家很快進入「十五五」規劃階段，香港過去只按中央提出，被動地加入規劃，今後應主動研究香港可以如何更好地融入國家發展大局，積極做好自己主動對接。他坦言，將有很多研究工作要做，要探討如何達至知己知彼，令香港與國家發展的合作上，做到無縫對接。

回歸後，曾擔任政府中央政策組首席顧問的劉兆佳，如何看昔日的中央政策組以至林鄭月娥年代的創新辦，以至現任特首李家超的特首政策組的變化。他坦言，難有延續性，不同特首有不同要求，港英政府時代顧汝德領導的中央政策組，不重視政策調查或民調；當他任中央政策組首席顧問時，才看重民調、政策研究及物色人才。但到林鄭時，政策研究是重要但只是低層次的改善行政，令政策好一點。

他指，如今的特首政策組顧問團現在回到戰略性研究和宏觀研究，及在融入國家發展大局轉型及破深層次矛盾。