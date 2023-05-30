特首政策組專家組56成員名單公布　內地著名政治學者鄭永年獲委任

政府公布特首政策組專家組最新56名成員名單，包括多名政商學界人物，其中內地著名政治學者、廣州粵港澳大灣區研究院理事長、香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年備受關注。



鄭永年。（香港01）

專家組成員任期為一年，即時生效，任期至2024年5月29日。專家組成員會分為三個組別，分別為經濟發展專家組、社會發展專家組及研究策略專家組。

特首政策組組長黃元山表示：「專家組成員在各自的範疇均具有豐富的經驗和專業知識，並熱心為香港建言獻策。專家組除了會舉行定期會議外，特首政策組亦會主動就個別議題徵詢相關成員的意見，以廣採博納專家組成員的智慧和經驗。」

專家組成員名單如下：

經濟發展專家組

王磊、李律仁、李家誠、李曦光、林家禮、洪小源、容永祺、張德熙、梁頴宇、郭基煇、曾順福、湯道生、劉伯偉、黎永良、龔永德

社會發展專家組

李焯麟、孫燕華、馬駿、許琳、陳少波、陳永德、陳宗彝、陳建強、陳曉峰、陸地、楊德斌、劉洋、鄭李錦芬、盧永雄、戴希立、戴德豐、羅詠詩、羅寶文

研究策略專家組

王于漸、王福強、毛振華、何建宗、何達基、吳宏偉、肖耿、周文港、周伯展、林一星、張家敏、張量童、郭萬達、陳文鴻、黃平、黃玉山、雷鼎鳴、趙汝恒、劉兆佳、劉佩瓊、蔡洪濱、鄭永年、盧煜明