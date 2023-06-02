林定國今早向夏寶龍匯報工作計劃　與多個部委談及國安事宜

律政司司長林定國總結訪京行程，今日（2日）早上與國務院港澳辦主任夏寶龍見面，匯報訪京情況和工作計劃，以及香港特區法治相關領域的發展。



林定國。（資料圖片/林靄怡攝）

林定國說，落實《基本法》23條是香港的憲制責任，要盡快完成，今次與各部委都有討論國家安全，但具體內容不能透露。

他說，律政司會繼續全面準備貫徹「一國兩制」方針，維護國家主權、安全和發展利益，更好地運用香港作為國家之內唯一普通法司法管轄區的優勢，配合國家需要，更主動積極融入國家發展大局。

律政司團隊的5日行程內，和11個部門的領導會面，向他們介紹香港法治情況，討論項目包括大灣區內的法律銜接和機制對接，加強人才交流等，律政司亦已定下短中長期工作目標。

2019年6月4日，香港巿民出席六四燭光晚會。（李澤彤攝）

六四能否持蠟燭悼念？ 林僅稱市民要依法律規範

星期日是六四事件34周年，記者問到在維園或街上手持蠟燭是否違法。林定國說，法律界線很清晰，國家法都講得很清楚，煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等是不能做，每個市民的行為都要依據法律規範。對於六四當日原本有電影放映會，但因「業界提醒時間敏感」而取消，林定國說不會主動議市民不要做甚麼，只能說任何市民做任何事情都必須要依據法律。

至於取消器官捐贈如何有可能犯國安法，林定國指沒有相關資訊，不適合進一步評論。