公開悼六四會否違法？　李家超無明確回應　指任何行為都要合法

星期日是六四事件34周年，市民自發到維園公開悼念會否構成違法?行政長官李家超對此始終未有給予明確答案，只反覆重申指任何人的行為都要合法，政府及執法部門會依法處理，市民也要為自己行為負責，如果有人違法，警方會果斷執法。



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行政會議成員、大律師湯家驊早前指自發悼念六四並無問題，行為是否違法取決於有沒有犯罪意圖，認為這是複雜的法律問題，不能一概而論。李家超今早被問及對此的看法時表示，政府多次表示任何公眾活動及個人行為都要符合香港法律，部門會針對每一個活動依法處理，任何人都要為自己的行為負責，如警方認為違反香港法律會果斷執法。

其後有本地外媒再作追問個人到維園悼念六四有沒有違法，要求簡單地給予是或否的答案時，李家超只重申出席悼念是否違法要視乎每個個案，強調出席者需要好準備面對後果。

至於有本地外媒指《香港國安法》不清晰，李家超則斬釘截鐵否認，強調《香港國安法》清楚列明4類罪行，法庭審訊亦有助公眾了解法律。

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保安局局長鄧炳強昨日（29日）則表示，未來幾日是「很特別日子」，稱他估計有不少人會利用「該特別日子」，進行危害國家安全的行為，包括宣揚港獨和顛覆國家政權。鄧炳強說，如有人從事有關行為，局方一定會採取果斷行動，包括拘撼和檢控。

被問到會否強烈不建議市民在六四當日穿着黑衣或帶燭光進入維園，鄧炳強指一個人是否違法視乎很多因素，包括出發點、立心和行為，強調會搜集足夠證據。

亞太經合組織在美舉行 李：組織者有負責發出邀請

對於亞太經合組織（APEC）在美國舉行會議，香港會否「被動」，或未申請美國簽證。李家超稱亞太經合組織不屬於任何國家的組織，而香港一直以「中國香港」的資格參與，而組織人有責任發出邀請，而香港會按亞太經合組織的規則申請。他又指香港會視乎組織者的行動，採取相應行動。