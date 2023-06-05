深水埗倫常命案｜林素蔚倡增少數族裔社區大使　同聲同氣及早幫助

深水埗桂林街今日（5日）發生家庭倫常命案，三名分別年僅2、4及5歲的小姊妹懷疑被焗死，昏迷送院搶救後，全告不治。警方今早起初接獲小姊妹的印度籍母親報案，稱丈夫用刀襲擊她和3名女兒後逃去。其後3名女童被發現無表面傷，懷疑遭焗死，母親經查問後承認犯案，隨即以涉嫌謀殺罪被捕。



註冊社工、立法會「A4聯盟」議員林素蔚表示，少數族裔人士傾向在自己的社群內尋求協助，建議政府增設更多少數族裔社區大使，在「同聲同氣」下，協助遇到困難的少數族裔人士。



少數族裔基層壓力大 及早識別問題避免悲劇

林素蔚說，2021年人口普查顯示，本港約有9.6萬名南亞裔人士，而許多少數族裔人士傾向於在自己的社群內尋求幫助，例如找同屬南亞裔的朋友，有部份更認為向政府求助是違背他們的文化。

林素蔚說，本港社區對少數族裔人士的服務支援一向不足夠，特別對於基層的家庭，母親要照顧多名幼兒，壓力頗大。她表示，如有外展服務介入，早日識別少數族裔人士的問題，或可避免悲劇發生。

她建議，民政事務總署應加設更多少數族裔社區大使，在「同聲同氣」下，及早協助有困難的少數族裔人士。

梁文廣：接連不幸事件影響廣 支援應覆蓋全港

另一「A4聯盟」成員、立法會九龍西議員梁文廣表示，事發後收到市民求助，指看到網上消息和新聞之後，感到情緒低落。深水埗民政事務處聯同社會福利署、社福機構及專業人士已經在區內開展支援服務。梁文廣表示，接連發生多宗不幸事件，影響不只是深水埗居民而是全港市民，呼籲政府及時展開涵蓋全港的支援和輔導。