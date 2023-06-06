擬禁播《願榮光》｜狄志遠質疑禁令價值 李梓敬讚港府主動出擊

律政司司長林定國昨日（5日）入稟高等法院申請禁制令，禁止公眾人士在網上或任何平台傳播與2019年修例風波有密切關係的歌曲《願榮光歸香港》。新思維立法會議員狄志遠今日（6日）表示《香港國安法》已可維護國家安全，直言看不到禁止播放該曲的「社會價值」。



新民黨立法會議員李梓敬則表示，欣賞特區政府主動出擊，持續打擊潛藏的分裂國家勢力，認為Google以無法操控搜尋結果為由拒絕下架《願榮光歸香港》的說法荒謬。



反修例事件期間，不少市民在各處播放《願榮光歸香港》。（資料圖片）

令市民聯想生活自由是否受限制

狄志遠表示，《香港國安法》實施後，即使市民作出違反國家安全的行為，相信法例也可成功防止及制止。他直言，看不到港府禁止播放某些歌曲的「社會價值」，律政司現時的做法反而令市民想到港人的言論自由、創作自由、生活自由是否受到限制，直言：「這些小動作（申請禁止播放《願榮光歸香港》）是無需要的！」

他續指，如果律政司認為《香港國安法》有不足的地方，故要有進一步行動堵塞漏洞，冀政府向公眾作詳細解釋，直言：「今日禁咗一首歌曲，聽日禁止一本書，後日又禁止一種橫額？」

狄志遠認為《願榮光歸香港》的禁制令，令人想到言論自由、創作自由、生活自由是否受到限制，認為無需要這樣做。（李宇婷攝）

李梓敬表示網上世界並非法外之地

李梓敬表示支持律政司做法，指世界各地政府不時會審查網上內容有否顛覆國家或危害大眾安全，並將之移除。他續指，網上世界並非法外之地，一般香港法例亦適用於本地網上內容，而Google在本港亦設有辦公室及推廣業務。

李梓敬指，期待法庭早日作出裁決批出禁制令，令Google、Youtube、其他網上平台立即停止散播「港獨」歌曲，向本港市民及國際社會發出正確訊號，特區政府會嚴肅處理一齊分裂國家及侮辱國旗國歌的行徑，從根源破滅分裂國家的行動。