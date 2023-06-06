公務員加薪｜郭偉强指加幅有落差但可接受　梁子穎呼籲加速填空缺

行政會議今日（6日）通過審議今年公務員薪酬調整幅度建議，高、中、低層公務員均有得加人工，高級公務員加薪2.87%、中低級加4.65%。立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席郭偉强表示，雖然和多個公務員工會早前指希望全體公務員可有劃一約5%至5.1%的加幅有落差，但表示接受。



工聯會立法會議員梁子穎呼籲公務員事務局，因應本港未來發展增聘人手，以分擔前線公務員的工作。



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郭偉强指留意到政府面對比較大的赤字，加上今年的加薪幅度跟得上市場走勢，表示願意接受。他希望政府在挽留人手和加強招聘方面進行研究和職系檢討，增加有關條款吸引力，以穩定人手。

梁子穎：有兩萬個空缺 前線工作量大

梁子穎指，過去3年公務員團體零增長，原先要有19萬至近20萬名公務員服務市民，實際不夠18萬，即是有2萬職位空缺，導致前線公務員的壓力和工作量亦非常大，呼籲公務員事務局因應未來發展有關需求，考慮增聘人手以分擔工作。

梁子穎指，通脹和公營機構包括電力公司等收費調整，市民生活成本上升，累積調整幅度超過5%，認為今次薪酬調整只是抵消過去3年的情況，市民仍未能受惠於經濟發展，亦未能幫助公務員生活有所提升。他又提到，部份公務員指，希望私人機構參考公務員調整薪酬幅度，以幫助全港打工仔，避免他們的薪酬追不到通脹。