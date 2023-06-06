公務員加薪｜行會通過建議　高級加2.87%、中低層加4.65%

行政會議今日（6日）通過審議今年公務員薪酬調整幅度建議，高、中、低層公務員分別加薪%2.87%、中低級加4.65%。政府及後會就方案諮詢各公務員工會代表意見，之後再交行會作最終板。



影響約17萬公務員今年加薪幅度的2023年薪酬趨勢調查結果早前公佈，分別是高層為3.91%、中層為5.68%、低層為5.66%，扣減遞增薪額後，薪酬趨勢淨指標，高、中、低層公務員分別是2.87%、4.65%和4.5%。

行政會議今日通過政府提出的調薪方案，高級公務員建議加薪2.87%，中、低層建議加4.65%，此舉是政府慣常做法，把低級公務員建議加幅上調至與中層公務看齊。

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，有關的公務員薪酬調整充分考慮到本港經濟狀況和公務員士氣等六大因素。至於今次的加薪建議有否審視政府財政狀況，她指充分考慮因素，例如考慮去年有1200多億和本年度預計的500多億財赤等。

楊何蓓茵也不同意今次的加薪建議未能追上通脹，指過去5年整體加薪幅度跑贏通脹，亦強調加薪目標並不是要追上通脹。至於今次調薪是否對新加入公務員有吸引力，她稱，行會考慮各因素作出平衡，每年的各項生活指數都在考慮因素之內。

對於多個公務員工會早前指希望全體公務員可有劃一約5%加幅，政府對上會否持開放態度時，楊何蓓茵指趨勢調查是私營市場加幅，行會有充分考慮，人才加入政府的薪酬水平不能與其他僱主相距甚遠。