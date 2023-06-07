盧寵茂：輪候器官移植病人　就似「鐵達尼號」悲劇徘徊生死邊緣

立法會今早（6月7日）有器官捐贈推廣活動，現場有攤位宣傳和協助登記器官捐贈，約30名立法會議員包括實政圓桌田北辰、民建聯李慧琼和顏汶羽等出席支持。



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立法會主席梁君彥致辭時指，跨境器官移植互助機制可以幫助更多病人，但近日有市民散播不取消登記就會自動登記等謬論，企圖誤導公眾，破壞器官捐贈機制，完全漠視病人褔𧘲。他指已代表立法會簽署器官捐贈推廣約章，和政府攜手推動公眾教育。

盧寵茂：現有約35萬名登記者 仍可增加

醫務衞生局局長盧寵茂致辭時表示，感謝立法會給予大力的支持，指對多個等候器官捐贈的患者來說是一種鼓勵。他續指不少輪候器官移植病人就好似身處「鐵達尼號」悲劇，都是徘徊於生死邊緣，現時本港器官捐贈名冊有35萬名登記者，但按本港人口比例只佔5%，捐贈者數量不算多，仍有提升空間。

他又邀請多位議員一同擺出心形手勢，形容是提醒着他們去年12月首次進行跨境器官移植，成功為芷希換心，強調「應該永遠聽住她的心跳聲」。

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田北辰：親戚逝世捐贈遺體 助醫學研究

實政圓桌召集人、立法會議員田北辰指，10年至20年前的社會對器官捐贈的看法比較保守，現時應該會開明點，不會說因死有全屍，不能動遺體。加上最近有親戚癌症去世後，家人按他遺願捐贈遺體，助醫學研究。他續指，今日約有30位議員出席，約佔總數超過三成，希望有帶頭作用。