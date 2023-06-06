器官捐贈｜肝移植專家指正探討死者心臟停頓　即界定可捐贈器官

近年器官捐贈數字有下跌趨勢，瑪麗醫院肝膽胰外科及肝臟移植榮譽顧問醫生黃楚琳表示，正探討心臟停頓死者捐贈器官可能性，不再以腦幹死亡為「劃線」，希望在短期內實行，預計實施初期每年多做5至10宗肝臟移植個案。



她直言，因為擴展捐贈者符合的條件涉及法律、教育市民及政策等問題，何時推行甚至實施，都要謹慎處理，「如果太急（推行）仲衰過唔做。」



瑪麗醫院肝膽胰外科及肝臟移植榮譽顧問醫生黃楚琳（中）指，正探討心臟停頓死者捐贈器官可能性，希望在短期內實行。（呂穎姍攝）

現時心臟停頓死者只可以捐贈組織，如眼角膜、皮膚及骨骼，而不可以捐贈器官。瑪麗醫院肝膽胰外科及肝臟移植榮譽顧問醫生黃楚琳透露，現時正與其他器官移植團隊一同探討，心臟停頓死者亦可捐贈器官的可能性，希望在短期內實行。

雖然心臟停頓死者，捐贈器官會有器官缺血的情況出現，但她表示，團隊已掌握相關器官移植手術的技術，但由於要與不同團隊之間合作，加上擴展捐贈者條件涉及法律、教育市民及政策等問題，而且心臟停頓死者家屬或難以接受，甚至誤會醫生刻意不救其家人，故如何界定何謂心臟停頓死者，仍需時討論。她強調，何時推行甚至實施相關做法，都要謹慎處理，「如果太急（推行）仲衰過唔做。」

她亦指，希望可以在短期內擴展捐贈者條件，預計一旦通過實施初期，每年可以多處理5至10宗肝臟移植。她補充，其他國家在擴展條件後，心臟停頓死者的捐贈佔整體器官捐贈的一半，「希望（擴展後）遺體捐贈嘅數字可以多50%甚至一倍。」