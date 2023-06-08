工聯會冀政府放寬國藥來港　容許使用只持有內地註冊藥品

政府去年將中國正式加入藥劑製品證明書（CPP），放寬國藥在港獲批使用。工聯會立法會議員陳穎欣、鄧家彪及前香港藥學會會長鄺耀深今日（8日）召開記者會，提到現時門檻仍過緊，促請政府考慮將現時兩張CPP的標準減為1張，或仿效澳門審批制度，直接容許只持有內地註冊認證的藥物在港註冊。



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部份癌症藥物無兩張CPP

陳穎欣指，近年內地藥物發展迅速，已吸引不少海外藥企到內地設立實驗室。即使政府今年2月已取消「第二層審批」制度，惟新藥註冊仍需兩個國家的藥物註冊認證才可引入本地。陳穎欣建議將兩張CPP減為1張，或仿傚澳門做法，修例容許只持有內地註冊的新藥物來港註冊，促請醫務衞生局盡快「拆牆鬆綁」，加快實現「國藥港用」。

鄺耀深解釋指，現時藥物註冊制度需要兩張CPP，故限制部份癌症藥物來港，如想取得相關藥物，就需參與指定病人計劃。鄧家彪補充，若透過該計劃獲得藥物，病人需要逐一申請，最快也需3個月，長則9個月至1年，強調癌症治療刻不容緩。

鄺耀深又指，過去5年內地市場有75種新的抗腫瘤藥上市，惟本港藥物註冊制度仍維持不變，將剝奪病人取得藥物的機會，強調多選擇才可令市場有健康競爭。

建議新發展區生產「一地兩檢」藥物

鄧家彪則建議政府可配合現時科研目標，容許在落馬洲及新田等新發展區所生產的藥物「一地兩檢」，讓藥物同時得到香港及內地認受，更能吸引國外內企業來港研發藥物。

大腸癌病人李太，2018年被證實患癌，抗癌三年後被告知香港無藥可醫，李太形容當時彷如被判死刑。但其後獲中國國家藥品監督管理局批准的「呋喹替尼」治療。相關藥物早於2018年9月已在中國銷售。李太由最初臥病在床，接受藥物治療後能再次與家人外遊。她表示，希望新藥能盡快註冊，令病人受惠。

至於卵巢癌病人陳太，於2020年9月患癌後，共經歷兩次化療。雖然有關愛基金資助購買藥物，但前後費用仍超過40萬元，對陳太的家庭帶來沉重經濟負擔。她亦因此曾多次考慮放棄藥物，但考慮到家中尚有1名幼童便打消念頭，若有更為便宜的國藥她會希望嘗試。