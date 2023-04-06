政圈風聲｜政府擬設「中醫中藥發展局」　港當示範單位推廣至國際

自《「十四五」中醫藥發展規劃》公布後，香港政府積極推進中醫藥在港發展，更將設「中醫藥發展專員」職位，加強中醫藥發展及政策統籌工作。有消息人士向《香港01》透露，政府有意、正考慮成立「中醫中藥發展局」，以推廣及管理中醫藥，並視香港中西醫並行的管理系統為示範，「話畀西方知呢套係work嘅，就更加易推廣到海外。」



香港註冊中醫學會主席、民建聯立法會議員陳永光接受查詢時，坦言「有啲眉目」，但強調發展中醫藥需要時間，相信中西醫間聯通的制肘會隨着中醫醫院於2025年第二季啟用後逐步「拆牆鬆綁」，據悉政府將會提交《輔助醫療業條例》的修訂議案到立法會討論。



新冠疫情期間，中醫藥治療新冠患者扮演重要角色，並在抗疫工作中取得一定成效。後新冠肺炎時代，中醫藥對治療長新冠症狀有豐富經驗，故早在前特首林鄭月娥年代，她已明言：「香港中醫藥掣肘需要處理」，並責成當時的食物及衞生局「拆牆鬆綁」。新一屆政府更是雄心壯志，銳意在港推動中醫藥發展，特首李家超在首份《政施報告》中提出新設「中醫藥發展專員」，與中醫藥界緊密合作。

冀發展中西醫並重的醫療系統模式

不過單靠增設「專員」似乎難以達到將中醫推廣至國際的願景。有消息人士透露，政府正積極探討成立「中醫中藥發展局」的可行性，以推廣中醫藥及管理本地中醫牌照。消息人士指，國家的中醫系統已與西醫結合，較難說服西方國家完全承襲國家中西醫混合的醫療系統，故政府視香港為試驗平台，發展一套中、西醫並重、並行，但同時不混合的清晰醫療系統模式，倘運作順利，相信可更輕易將中醫推廣至外地，甚至擴大中醫在西方國家醫療的應用範疇，直言：「政府已有共識，倘若要將中醫輸出國際，成立『中醫中藥發展局』是唯一方法。」

陳永光強調在成立「發展局」前，政府仍有不少「鬆綁」及教育工作需要進行。（香港再出發大聯盟影片截圖）

陳永光：中醫轉介權應看齊西醫

民建聯早前公布「香港中醫藥發展政策」倡議書，提出17項針對中醫藥發展的建議，包括成立「香港中醫中藥發展局」 ，倡議人之一的陳永光坦言「『發展局』有啲眉目」，但他強調在成立「發展局」前，政府仍有不少「鬆綁」及教育工作需要進行。

他以中醫轉介權為例，雖然香港沒有法律限制中醫轉介病人予放射技師和醫務化驗師等西醫師，惟在現行的《輔助醫療業條例》下，「中醫可能診斷咗病人骨折，想轉介病人照X光準確啲畀佢（病人）知道喺邊到骨折，中醫可以寫轉介信，但有啲西醫會唔認可張轉介信，或者唔識處理。病人最終只可以再用千幾元照X光。」他建議中醫與普通科醫生具備相同轉介權。據悉，政府將會提交《輔助醫療業條例》的修訂議案到立法會討論，相信屆時會「鬆綁」中醫的轉介權，而有消息人士透露，政府在閉門會議上已鬆口表示：「只要中、西醫Okay（可以），政府就Okay（可以）。」