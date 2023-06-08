經民聯指各行業人手短缺　提四大建議包括輸入外勞

過去兩年本港勞動人口流失10多萬人。經民聯今日（8日）舉行記者會，指現時勞工短缺，拖慢疫後經濟復甦，促政府正視問題，並提出四項建議包括輸入外勞。經民聯亦就日前建造業總工會提及20%工友無工開作出回應，質疑數字的準確性。



美容、批發業代表指已加薪 但仍欠缺人手

經民聯主席盧偉國提到，香港勞動人口受疫情及移民潮雙重打擊，由截至2022年第4季，較三年前下跌16.6萬人。經民聯副主席林健鋒引述總商會調查指，有超過七成受訪企業人才短缺，逾八成已維持超過1年，強調「一日唔夠人手，復常只係紙上談兵」。

國際美容健康總聯合會執行會長李禮廷提及，即使現時美容業界今年薪金已飆升15%至20%，但平均有兩成或以上美容院欠缺人手。而批發及經銷商持份者梁邵衡亦表示，業界加薪10%至15%後，仍難以聘請足夠的貨車司機及運貨工人。

倡空置校舍或地盤建臨時房屋 讓外勞居住

經民聯就人力資源政策提出四大建議，包括主動與其他國家或地區協商輸入外勞、針對不同行業彈性處理人手問題、考慮輸入大灣區人力，及加強本地生涯規劃及職業專才教育。對於外勞的住宿問題，林健鋒指出，目前仍有超過200所空置校舍可供使用，又或者可在地盤建設臨時房屋供外勞暫住。

逾兩成建造業工友無工開 盧偉國：唔明白數字點嚟

被問及建造業總工會日前指現時建造業仍有20%工友無工開，盧偉國指不明白數字從何以來，強調現時失業率已下降至3%，質疑數字是否將部份註冊後轉行的工人計算在內。盧偉國又建議，如果真的有20%工友無工開，相關機構可以將人員名單交到不同商會，相信可以盡快找到工作。

對於政府將粉嶺高爾夫球場暫時修訂為「未決定用途」地帶，林健鋒表示球場值得保留，強調市民除了住屋空間，亦需要娛樂場所。

黃偉綸否認輸入外勞非為引入廉價勞工

另外，盧偉國和黨友兼議員龍漢標，及議員陳紹雄和建造業界代表，昨日與財政司副司長黃偉綸、發展局局長甯漢豪、常任秘書長（工務）劉俊傑、勞工及福利局副局長何啟明等官員會面，商討建造業人力短缺問題。黃偉綸稱，認同與會者表示，隨著香港工程量增多，加上人手老化，業界面對嚴重勞動力不足問題，如何加強培訓及招聘、增加科技應用，及提升業界形象，以吸引年輕人入行等至為重要。

黃指，他在會上強調，當香港出現勞動力不足，令經濟發展出現瓶頸，政府絕對不會袖手旁觀，會想方設法去克服種種困難。在處理勞動力短缺問題上，政府一直以維持本地工人就業優先為大原則，但若行業人手明顯不足，有必要考慮輸入勞工。但他強調，政策考量絕不是要引入廉價勞工，會和業界一起嚴打如非法回佣問題，絕不容忍害群之馬。

他又強調，政府絕不會「躺平」，會致力協助建造業界，聯手加大培訓，改善地盤管理和工作環境，以及推動使用創新科技及提升生產力，以鼓勵更多年輕人入行，為行業注入新血。