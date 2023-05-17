美國APEC｜林世雄晤國家副交通部長：提升港高鐵服務讓旅客更舒適

運輸及物流局局長林世雄在美國底特律出席第十一屆亞太經合組織運輸部長級會議期間，與與會的國家交通運輸部副部長王剛會面，向對方簡本港航空業復蘇情況和發展方向，亦提及高鐵香港段恢復服務後的運作。林世雄稱，會和內地相關部門和鐵路營運單位不斷提升高鐵列車和香港站的服務，讓旅客有更舒適便捷的高鐵體驗。



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今屆運輸部長級會議主題「為所有人創造一個具韌性和可持續的未來」，林世雄在一個討論供應鏈的環節發言時，重點介紹政府和本地航空業界如何在疫情下，採取多項措施應對，如政府簡化貨機包機的申請程序，便利更多貨機往來香港。本地的航空公司亦率先調配客機運載貨物，靈活地提供更多的貨運運力。

他又指，由內地到香港的「海上快綫」水路運輸保障了深圳和香港之間的跨界航運業務運作，令香港在疫情高峰期亦能保持穩定物資供應，同時在維護內地製造商和全球市場之間的全球供應鏈方面，發揮關鍵作用。

留美國期間，林世雄亦與多個亞太經合組織成員與會代表會晤，包括汶萊、印尼、日本、馬來西亞、新加坡、菲律賓和泰國，就加強運輸領域的合作事宜交換意見。