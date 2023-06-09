議員黃俊碩四年前臨危救人獲消防處嘉許　任急救導師至今逾10年

立法會會計界議員黃俊碩於4年前在將軍澳目睹一名長跑選手突然暈倒，隨即憑他多年的救護經驗，進行心肺復甦法（CPR）及使用自動心臟除顫器（AED）急救，成功救回一條生命。他今日（9日）獲消防處嘉許，坦言等候救護車前來的時間十分重要，鼓勵完成急救訓練的市民，任何情況之下嘗試為有需要人士急救。



立法會會計界議員黃俊碩於4年前在將軍澳為一名突然暈倒的長跑選手急救，6月9日獲消防處嘉許。（陳葆琳攝）

長跑參加者暈到現瀕死呼吸 黃俊碩施行急救

黃俊碩於2019年11月3日，在將軍澳出席一個會計界的長跑比賽活動之時，目睹30米之外有一名參賽者突然暈到，他上前看發現該名參賽者出現瀕死呼吸，隨即進行心肺復甦法（CPR）急救，並著人把自動心臟除顫器（AED）取過來。他為患者進行除顫電擊約5分鐘之後，救護車則抵達接手，患者及後康復並出院。

中學時已是醫療輔助隊志願隊員

其實，黃俊碩早於中學時期已參加校內的聖約翰救傷隊少青團見習支隊，自此已為救急扶危的責任心埋下種子。他年滿16歲則加入醫療輔助隊擔任志願隊員，至今已加入超過22年。

黃俊碩說，當值期間亦曾遇上呼吸或心臟停頓的病人，「都會有啲救到，有啲未能搶救」。深感救人的時間性十分重要，「我哋都明白其實好多時我哋救到同救唔到之間個時間性，都係好重要。所以唔係當值、意外嘅時候遇到有心臟驟停嘅個案，都會毫不猶豫咁出手去幫佢。」

立法會會計界議員黃俊碩已任急救導師至今逾10年。（資料圖片）

進行CPR及AED助提升存活率到七成

今次事故為他首次在非當值期間親歷事故並進行急救，「當一個人心臟停頓嘅時候，冇嘢差得過死！」黃俊碩提及，心臟驟停個案每分鐘的生存機率會下降7%至10%，「（等候救護車）同樣10分鐘嘅時間，（進行CPR及AED）佢嘅存活率可能去到七成」，他鼓勵完成訓練的市民，在任何情況之下為有需要人士嘗試急救。

此外，黃俊碩已任急救課程導師超過10年，目前仍會於公餘時間執教。他表示，市民或因不同原因學習急救，可能因為興趣、家裡有長期病患，或是工作需要，但希望市民完成訓練之後學以致用，「深信救咗一個人，其實佢可能係一個家庭嘅爸爸、一個經濟支柱、（或）仔女，深信係救返個家庭。」