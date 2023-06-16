2023年美販運人口報告︱港府斥毫無事實根據　暴露美國雙重標準

香港特區政府今日（6月16日）強烈反駁美國國務院《2023年美國販運人口報告》中關於香港的評估。針對報告上調香港的評級至第二級，特區政府強烈不滿和堅決反對，並指美國的評論毫無事實根據。港府強調，販運人口在香港從來不是普遍存在的問題，亦無任何跡象顯示犯罪集團以香港作為販運人口的目的地或中轉站。



發言人指出，特區政府一直積極主動和全方位打擊販運人口活動，並在打擊販運人口和加強外傭保障方面投入大量資源，即使過去3年多面對2019冠狀病毒病疫情帶來的挑戰。

在2022年，約1,200名政府前線人員接受了有關反販運人口的培訓。另一方面，於大約7,600次的初步識別審核中，破紀錄地識別出32名販運人口受害人。當中一名外籍受害人被販運至香港，其餘31人為香港居民，涉及東南亞國家求職騙案被販運離港，均被迅速地識別出來，足證特區政府識別機制的成效。

對於有所謂的主張指，香港缺乏單一販運人口法例，發言人稱現行法律架構有超過50條針對各種販運人口行為的法律條文，已提供一套全面的保障。

發言人批評，美國國務院無視港府在打擊販賣人口方面的不懈努力，一再攻擊特區以一籃子法例處理的模式，堅持香港應推行單一販運人口法例，完全暴露了美國的雙重標準，令人難以信服。單單因為香港採取一籃子法例的模式打擊販運人口，而忽略港府的努力和成果，令人質疑報告的可信性及客觀性。

發言人補充，美國國務院在報告中就《香港國安法》的言論純屬對香港的政治抹黑。《香港國安法》清晰地訂明四類危害國家安全的罪行，以及構成有關罪行的元素、刑罰、減刑因素和後果。香港執法部門根據證據、嚴格依照法律，就有關人士的行為採取執法行動。危害國家安全的行為和活動與正常的交流有明顯區別，奉公守法人士不會誤墮法網。