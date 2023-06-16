特首政策組專家組促研究十五五規劃　提出對港有利發展路線

特首政策組研究策略專家組今午（16日）召開會議，成員劉兆佳指，最關鍵是通過專家組研究戰略性、宏觀長遠、對國家有利、彼此共贏的政策，藉此帶動政府研究策略氣氛。



劉兆佳認為，香港要儘快就「十五五」規劃進行研究。（馮子健攝）

劉兆佳認為專家組要就對香港面對危機預先研判，例如研究金融、南海、美國打壓等危機。他認為要儘快就「十五五」規劃進行研究，考慮香港發展及國家發展提出意見，強調香港一定要提出一套對自己有利、國家有利的發展路線。

對於如何配合國際對外經濟發展，他指要利用香港國際大都會，注入新動力配合國家開拓的互動空間發揮作用。

劉兆佳曾任中央政策組，他指現時形勢更困難，策略性更重要，有迫切性推動戰略性研究。

周文港稱會議就如何實現高質量發展，圍繞不同方面討論，稱港府勇於克服困難，雖然很多挑戰但都充滿信心。

他認為高質量發展重要，內地都進行中期檢討階段，港府就「十四五」規劃「都要有貨、有交代」，更要開始着手研究「十五五」規劃。

張家敏則指，專家組提出長遠的政策，面對經濟環境地緣政治要提出長遠考量，政策要有前瞻性，真正發揮專家的力量，幫政府出謀獻策。

他認為研究策略專家組的研究範圍更闊，例如要就長遠策略問題、經濟整體轉變等問題多角度思考，融合社會眾多觀點。