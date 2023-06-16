特首政策組專家組首次開會　郭基煇：談及搶人才、稅收、科創等

特首政策組專家組今日（16日）召開第一次會議，專家組3個小組分3批在政總會晤特首政策組，每人發言時間為5分鐘，內容保密、互不引述，是次主題是「高質量發展」。經濟發展專家組今早舉行會議，稍微超時，各成員表示對香港發展前景有信心。



李家誠：專家提出多項意見 並可書面補充

李家誠指會議討論氣氛很好，李家誠表示，專家有很多意見，包含香港金融、零售，又可以稍後以書信補充意見，表示下次開會時間則未有通知。

容永祺指對香港很有信心，望集思廣益，各方精英給予意見。他認為香港獨特優勢可以更好發展 ，要在高質量發展不斷探索。另外，他表示會議內容互不引述。

郭基煇則指會議上每個專家就專長範疇發言，會議有提及香港作為離岸人民幣中心、金融中心、搶人才、稅收政策、科技創新等。他認為政策組要有前瞻性研究，但需要時間溝通、論證，相信都幫助到香港。他又稱會議氣氛輕鬆，大家暢所欲言，不少專家早前私下都認識。此外，他預料應該有專題會議邀請個別專家。

料會就個別議題邀請專家出席小型會議

龔永德則直言會議上每人有5分鐘發言時間，都對香港發展有信心。他指「政府真係做緊嘢」，香港作為金融中心和樞紐，需要政策做好聯通世界。他又指出，「一帶一路」、金磚五國市場大，有很多發展機會，如果香港做好，預料發展會十分正面。

據了解，雖則專家組大型會議或一年召開兩次，但特首政策組仍會就特定議題，邀請個別專家出席小型會議。