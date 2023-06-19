區議會改革｜調查指八成受訪者認同能提升治理能力

政府上月公布「完善地區治理建議方案」，明匯智庫今日（19日）發表調查顯示，逾八成受訪者認同方案可提升地區治理能力，建議未來亦須設工作指標監察區議員。



明匯智庫榮譽顧問黃冰芬（左）建議，履職監察制度應對所有區議員一視同仁。右為明匯智庫顧問陳財喜。（陸家輝攝）

政府近期就強化地區治理架構作出建議，其中包括恢復區議會委任議員，將直選議員議席減至兩成，以及區議會主席將由政府指定的民政事務專員擔任。

明匯智庫近日透過電話及網上問卷等形式收集意見，結果顯示約700名受訪者內，有逾八成認同方案可提升地區實務治理能力，亦有近九成受訪者對於未來區議會加入由政府委任及地區委員會界別的區議員表示認同。

而近五成受訪者冀未來區議會能為提供更多社區服務，解決更多實際困難，有三成受訪者則重視區議員是否具有良好的道德操守，以及是否熱心於社會公益。

下屆區議會組成方式大幅改變。(資料圖片)

建議規定辦事處開放時間及出席會議

明匯智庫榮譽顧問黃冰芬指，有市民擔心未來區議會只有兩成直選議員，可能因人手不足而影響基層服務，她建議履職監察制度應對所有區議員一視同仁，並採取更明確的衡量指標，例如區議員必須開設辦事處並有一定開放時間，以及出席會議的時間等。

被問到由政府指定的區議會主席會否可能對區政不了解，明匯智庫顧問陳財喜回應指，未來需要有KPI監察主席表現，亦建議政府提升民政專員級別，以便他們執行政策。黃冰芬則補充，民政專員大多對地區事務已有掌握，他們亦可透過關愛隊去接觸及執行區政。