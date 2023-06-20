多項優惠慶回歸　天星小輪、電車、博物館免費　千間食肆七一折

七一臨近，特首李家超今日（20日）指，政府公營機構帶頭推動優惠活動，讓市民共慶回歸。



康文署設施、博物館、濕地公園免費

活動包括康文署轄下多個設施免費使用，包括市內戶外康樂設施，以及絕大部份公眾泳池；免費開放科學館、太空館常設展覽；免費開放文化博物館、科學館、藝術館專題展覽；免費開放濕地公園；免費參觀西九龍文化區M+博物館展覽；免費開放故宮博物館的7項專題展覽；活化歷史建築下12項目安排免費導賞團服務，及加強現有免費服務。

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七一當日免費乘搭天星小輪 連續5日免費乘搭電車

七一當日免費乘搭天星小輪來往尖沙咀及灣仔，免費乘搭富裕小輪往來中環至紅磡航線，及香港水上的士的尖東-中環-灣仔-西九龍循環航線；而當天生日的市民更可免費乘搭富裕小輪屯門至大澳、北角至觀塘線渡輪；及可免費乘搭東方之珠維港遊航班及富裕小輪渡輪歡樂時光·維港遊 航班、幻彩詠香江·維港遊 航班 (海上自助餐可享71折優惠)及紫醉金迷·維港遊航班 。

七一起，一連5日免費乘搭電車。

本地魚菜直送7日七一折優惠

七一期間，一連7日手機應用程式「本地魚菜直送」購買魚類統營處、蔬菜統營處特定產品，有七一折優惠。

整個7月環保署綠在區區回收、廚餘回收有額外綠綠賞積分。

飲食業界推出七一折優惠

飲食業界七一超過1,000間食肆，指定餐飲有七一折優惠。政府感謝飲食業界及機構提供優惠，稍後有詳情，希望市民開開心心慶祝特區成立周年。

李家超：兩次七一被騎劫 促不要掉而輕心

對於七一回歸會否有遊行，他指是開心慶祝大日子，每一個人參與任何活動都要符合法律，當天相信很多活動，強調都要符合法律。他指出有兩年七一被騎劫，希望市民不要掉而輕心，要小心有人製造不良氣氛及破壞性活動，該等人士會被追究法律責任，政府不會允許再有騎劫發生。不過，他相信市民在拼經濟前提下，會共同慶祝回歸的心情度過七一。