李家超：七一「製造不良氣氛」會追究法律責任　不容騎劫大日子

行政會議今日（20日）開會，特首李家超開會前見記者，先講到香港疫後復甦，以及七一回歸26周年前後的活動，多項交通設施和政府設施、博物館均免費。



特首李家超指，仍有一周特區就回歸26週年，是本屆政府上任一周年。他指本屆政府克服疫情走出陰霾，與內地及世界通關接軌，讓香港拼經濟、競爭力，把握面對機遇。



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他指最近社會充滿活力，很多展覽、會議，以及開心香港活動帶旺旅遊消費，訪港數字上升，頭5個月突破1,000萬大關。

李家超說，第一季gdp增長扭轉局勢；失業率3%；收入中位數上升2.1%。他說香港經濟今年增長預計3.5至5.5%，認為整體氣氛開心熱鬧，信心多了。

7月1日是特區成立紀念日，政府及公營機構會帶動氣氛，推出七一優惠，包括康文署設施免費使用、科學館、太空館等常設展覽免費展覽，西九龍M+、故宮博物館等部份展覽免費，加強現有免費活動。

七一期間，一連七日手機應用程式「本地魚菜直送」購買漁農產品有優惠；環保署的「綠在區區」有額外積分；七一免費乘搭天星小輪；一連五日免費乘搭電車。飲食業界部份食肆有七一折優惠，稍後公佈詳情。

被問到政府公布輸入外勞政策，勞顧會表示不滿，李家超指明白勞方代表立場，強調政策以保障本地勞工、外勞薪金，及加大本地勞工培訓為原則，以及主要針對運輸及建築業界勞工。他指，目的是為了增加本地勞工供應，同時加大科技運用，解決勞工短缺的問題。

他又指，26個工種「解凍」兩年，每個申請個案都會審批，強調要確保僱主有在本地認真招聘才批准，也會諮詢勞僱會意見。

李家超重申，本地勞工過往失去20萬勞動力，很多行業也「請唔到人」，故是次放寬「凍結期」兩年是有實際需要，期望大眾明白政府要確保香港有足夠勞動力，以此保持經濟發展，「咁樣做大個餅，對所有勞工都有好處。」

另外有關對《願榮光》申請禁制令，有關歌曲近日重新上架，李家超指在司法程序中，政府不宜多作評論，但強調政府有責任維護國家安全。

2022年7月1日，三號風球下的早上未見橫風橫雨，七一升旗禮照原定安排在金紫荊廣場舉行。（聯合採訪／美聯社）

李家超指中美關係重要，是國家層面處理，留意到國家主席習近平指中國要尊重美國，美國都要尊重中國。他指香港有國際優勢，背靠祖國聯通世界，特區會努力發揮獨特優勢，與世界不同經濟體做好橋樑，讓香港發揮好機遇。

被問及昨日習近平與美國國務卿布林肯見面，李家超指習主席強調兩國互相尊重，建設性的中美關係會對兩國人民以及世界有利，香港作為特區享有獨特地位，亦是作為國際都市，連結世界及中國內地，中美關係改善當下，特區政府會繼續努力發揮香港的獨特優勢。

對於七一回歸會否有遊行，他稱是開心慶祝大日子，每一個人參與任何活動都要符合法律，當天相信很多活動，強調都要符合法律。他指有兩年七一被騎劫，希望市民不要掉以輕心，要小心有人製造不良氣氛及破壞性活動，該等人士會被追究法律責任，政府不會允許再有騎劫發生。不過，他相信市民在拼經濟前提下，會共同慶祝回歸的心情度過七一。