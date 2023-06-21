中大校董發公開信斥目中無人、出言不遜　張宇人拒評論：無興趣

身兼中文大學校董的自由黨立法會議員張宇人去年底在立法會提出私人條例草案修訂《香港中文大學條例》，包括削減校董會內的校內成員比例。三名中文大學校董會校友評議會選任校董楊于銘、林偉雄、郭碧蓮今日（21日）發公開信，直斥張宇人「目中無人」，將謾罵文化帶進校董會，又對張宇人要求校方繳交私人條例草案的相關開支感到不滿。



張宇人在立法會回覆記者查詢時表示：「我冇睇過封信，冇乜興趣」，其後透過助理回覆《香港01》指暫時不作評論。



身兼中文大學校董的自由黨立法會議員張宇人提出削減校董會內的校內成員比例。三名中文大學校董會校友評議會選任校董楊于銘、林偉雄、郭碧蓮今日（21日）發公開信，直斥張宇人「目中無人」（資料圖片／梁鵬威攝）

張宇人去年底連同同為中大校董的民建聯立法會議員劉國勳及工聯會立法會議員鄧家彪向立法會提出修訂《香港中文大學條例》，包括更改中大校董會的組成，增加校外人士出任校董的比例。其後，有消息指張宇人去信中大，要求校方支付私人條例草案的費用，包括在政府憲報和中英文報章刊登法案內容的開支，涉逾75萬元。

楊于銘、林偉雄、郭碧蓮今日（21日）向香港中文大學校董會主席查逸超、香港中文大學校長段崇智及香港立法會主席梁君彥發表公開信，批評張宇人在校董會內的表現。

楊于銘等人：張宇人將謾罵文化帶進校董會

楊于銘等人在信中表示，同意中大作為政府資助大學需要受到立法會及市民大眾監察，但直言：「無法容忍張宇人議員身為校董會成員卻屢次以傲慢敵對的態度去破壞會議氣氛」。楊于銘等人直斥，張宇人在重組校董會一事上表現「目中無人」、「出言不遜」、「語帶挑釁」，指張宇人將謾罵文化帶進校董會，嚴重打撃大學主管人員團隊士氣，直言：「令我等校董會成員為之譁然外，校友亦對母校有此校董同感羞憤。」

楊于銘等人對張宇人堅持在全體校董會成員精簡三分之一的大前提下，維持立法會議員代表人數3名不變，及求校方繳交這份私人條例草案的相關開支感到不滿，促請查逸超盡快召開特別會議，要求三位議員張宇人、劉國勳、及鄧家彪履行校董應有責任，修訂《私人條例草案》內容以如實反映中大員生校友在諮詢期內所提出的意見。

張宇人：暫時不作評論

被問到公開信說法是否合理、當中指控是否屬實等，張宇人向傳媒表示：「我冇睇過封信，冇乜興趣」，其後透過助理向《香港01》表示：「暫時不作評論」。