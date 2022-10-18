鄧家彪：中大校董未聽聞要換校徽　毋需經校董會同意「離譜」

中文大學昨日（17日）宣布推出新校徽，有校董及校友不滿校方未有廣泛諮詢，事件引起社會關注。中大校董、工聯會立法會議員鄧家彪今日（18日）表示，事前從未聽聞校方會更換校徽，自己今天才收到正式通函告知新校徽將於10月17日啟用。他對中大毋需經校董會同意便能擅自更改校徽感愕然，直斥「離譜」，質疑校政人員權力過大。



事前無諮詢或召開會議討論

鄧家彪說，昨日（17日）中大發稿公佈更換校徽時，他才獲悉事件，雖然及後有收到電郵通知，今日再收到校方四日前（10月14日）發出的信件，但信件内容僅通知新校徽將於10月17日啟用，無意進行諮詢或召開校董會商量。他稱，有已任校董數十年的人也對事件毫不知情，因此對校方毋需經校董會同意便能自行更換校徽感到非常愕然，質疑校政人員權利過大，「昨天公布啟用，我今天才收到信，但校董會並不會就此商量，覺得幾離譜」。

他表示，校董會將於下周二（25日）舉行會議，但議程沒有關於決議更換校徽的項目，不過因社會聲音强烈，安排了會議前40分鐘進行有關事宜的簡介，但並無法定權利，校董都是「聽完就算」。

中大校徽對折體現中華文化 新版似商業圖檔

至於校徽設計，鄧家彪相信新校徽是經過專業或有心人士設計，難以評價好壞，最關鍵是有多少人參與其中，當中又有多少是中大校友。他又指出，過往四個中大校徽均在中間對折，據說這也是一種中華文化的體現，但新的校徽沒有這部份，猶如簡單的商業圖檔，好奇有關設計的背後原因。