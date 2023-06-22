出席甘肅公祭伏羲大典　楊潤雄晤港澳辦黨組成員向斌

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（22日）在甘肅省天水市代表特區政府出席2023（癸卯）年公祭伏羲大典。楊潤雄在天水市期間，與國務院港澳事務辦公室黨組成員向斌會面。



根據港澳辦網頁介紹，擁有公共管理碩士學位的向斌，八十年代中期加入港澳辦澳門事務司工作，歷任政研司司長、交流司司長、綜合司司長等職位，2019年成為港澳辦黨組成員。



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楊潤雄指，甘肅省天水市是伏羲誕生地和伏羲文化發源地，自古以來就有祭祀伏羲的傳統，相沿成習；大典是中國人尋根祭祖的重要平台，特區政府派員出席，顯示香港融入國家大局，而特區未來的發展亦繫於國家的發展。

在天水市期間，楊潤雄與國務院港澳事務辦公室黨組成員向斌及甘肅省和天水市的領導見面，交流在文化體育及旅遊方面發展的經驗及探討合作機會。楊潤雄出席文藝表演晚會，亦到訪中國四大石窟之一麥積山石窟，此石窟以泥塑稱譽於世。

楊潤雄亦在社交網站發文指今早出席盛會的人士數以千計，包括港澳人士。他形容現場莊嚴的氣氛、團結的心情，教他感動，亦更細意思考中華文化的淵博，傳承至今精髓仍然發掘不盡，稱真的要好好推廣中華文化。他明日（23日）返抵本港。