楊潤雄海南晤文化和旅遊部副部長盧映川　推動展示國家文化軟實力

文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日（7日）啟程前往海南交流，他今日於海口（8日）與國家文化和旅遊部副部長盧映川會面，並出席座談會與海南省領導交流文化承傳、推動文旅發展的心得及經驗。他說，港府和藝文界必定會加強與內地文化交流合作，共同推動中華優秀傳統文化的傳承發展，對外展示國家文化軟實力和中華文明影響力，傳播好中國聲音，並講好中國和香港故事。



楊潤雄今日於海口拜會海南省旅遊和文化廣電體育廳廳長李輝衛，了解海南省在文化體育及旅遊方面的發展方向以及探討合作機會。楊潤雄亦與國家文化和旅遊部副部長盧映川會面，並出席了國家文化和旅遊部及海南省領導與港澳代表的座談，交流文化承傳、推動文旅發展的心得及經驗。他亦到訪海南省博物館，加深對海南的歷史地理文化、非物質文化遺產和海洋文明的認識。

另外，他亦出席內地與港澳文旅交流活動「藝海流金 陽光海南」的開幕儀式，旅遊事務專員沈鳳君及文化體育及旅遊局副秘書長郭黃穎琦亦有隨行。他致辭表示，國家「十四五」規劃明確支持香港發展為中外文化藝術交流中心，這不單是國家對香港文化藝術工作的肯定，更是鼓勵香港在新時代發展下，為國家作出貢獻。

文化體育及旅遊局局長8日在海南省出席「藝海流金 陽光海南」活動開幕儀式時致辭表示，港府和藝文界必定會推動文化藝術發展，加強與內地文化交流合作。（政府新聞處）

楊潤雄續指，港府和藝文界必定會把握香港在「一國兩制」下，中西文化薈萃的獨特優勢，推動文化藝術發展，加強與內地文化交流合作，共同推動中華優秀傳統文化的傳承發展，對外展示國家文化軟實力和中華文明影響力，傳播好中國聲音，並講好中國和香港故事。

他又提及國家支持香港旅遊業繁榮發展，成為國際城市旅遊樞紐及「一程多站」示範核心區，配合粵港澳大灣區發展成為「世界級休閒灣區」，又指自今年初起，香港的旅遊活動已有序重啓，隨着香港和內地以至全世界再次緊密聯繫，港府將重塑香港「亞洲盛事之都」的地位。

楊潤雄明日（9日）上午會參觀馮小剛電影公社，公社透過電影場景展現中國城市街區建築的演變史，是海南省文化旅遊新地標，下午則啓程返港。