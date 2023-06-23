核廢水｜52%受訪者減少去日本旅遊　工聯會：日本食品非不可代替

日本預料今年夏季將福島核廢水排放入海，工聯會今日（23日）發布意見調查，顯示約八成受訪者不贊成日本排放核廢水，促請港府全面禁止日本海產進口，以及加強農產品檢測強度。



工聯會調查指，有逾七成受訪者擔憂福島及附近縣份漁農產品，透過異地加工進入香港。（陸家輝攝）

指日本出口香港食品達2000億日圓 促日方三思

工聯會於本月15日至17日進行電話訪問，其中顯示601位受訪者，有78.3%表示不贊成以及非常不贊成日本排放核廢水，而約63.1%表示會減少消費日本進口食品，51.9%亦會減少去日本旅遊。工聯會立法會議員陸頌雄指，傾倒廢水不但對生態造成災難，對自身經濟更是弊大於利，形容此做法「愚不可及」。工聯會議員鄧家彪提到，日本出口到香港的食品涉及2000億日圓，佔日本出口量第二，再次呼籲日本政府三思，切勿一意孤行傾倒核廢水。

工聯會議員陳穎欣提到，現時內地禁止包括福島在內的10個縣市的食品進口，唯日前港府表明，若日本傾倒核廢水僅會禁止5個縣市的食品。陸頌雄呼籲政府跟上國家標準，並要求全面禁止日本海產進口，以及加強農產品檢測強度。

日本政府正式決定今年將福島第一核電站核廢水經過濾並稀釋後排出大海。（路透社）

稱日方薟發證明書「可能有利益衝突」

另外，逾六成受訪者認為日本現行的出口機制寬鬆。陸頌雄表示，日本當局簽發的核幅射證明書以及出口商證明書，單憑日本自己檢測可能會有利益衝突，令市民欠缺信心。工聯會議員吳秋北強調，政府絕有民意基礎加強對日本食品進口限制。

有逾七成受訪者擔憂福島及附近縣份漁農產品，透過異地加工進入香港。鄧家彪指，「我哋食嘅雞蛋可能唔係來自福島，但餵隻雞食嘅粟米係咪來自福島呢？今日嘅原材料係無咁嘅規定要求」。吳秋北形容，「日本食品並非無可代替」。陳穎欣則表示，相信本港飲食業界自有評估，並有因應情況改善進口來源。