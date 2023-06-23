核廢水｜52%受訪者減少去日本旅遊 工聯會：日本食品非不可代替
撰文：陸家輝
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日本預料今年夏季將福島核廢水排放入海，工聯會今日（23日）發布意見調查，顯示約八成受訪者不贊成日本排放核廢水，促請港府全面禁止日本海產進口，以及加強農產品檢測強度。
指日本出口香港食品達2000億日圓 促日方三思
工聯會於本月15日至17日進行電話訪問，其中顯示601位受訪者，有78.3%表示不贊成以及非常不贊成日本排放核廢水，而約63.1%表示會減少消費日本進口食品，51.9%亦會減少去日本旅遊。工聯會立法會議員陸頌雄指，傾倒廢水不但對生態造成災難，對自身經濟更是弊大於利，形容此做法「愚不可及」。工聯會議員鄧家彪提到，日本出口到香港的食品涉及2000億日圓，佔日本出口量第二，再次呼籲日本政府三思，切勿一意孤行傾倒核廢水。
工聯會議員陳穎欣提到，現時內地禁止包括福島在內的10個縣市的食品進口，唯日前港府表明，若日本傾倒核廢水僅會禁止5個縣市的食品。陸頌雄呼籲政府跟上國家標準，並要求全面禁止日本海產進口，以及加強農產品檢測強度。
稱日方薟發證明書「可能有利益衝突」
另外，逾六成受訪者認為日本現行的出口機制寬鬆。陸頌雄表示，日本當局簽發的核幅射證明書以及出口商證明書，單憑日本自己檢測可能會有利益衝突，令市民欠缺信心。工聯會議員吳秋北強調，政府絕有民意基礎加強對日本食品進口限制。
有逾七成受訪者擔憂福島及附近縣份漁農產品，透過異地加工進入香港。鄧家彪指，「我哋食嘅雞蛋可能唔係來自福島，但餵隻雞食嘅粟米係咪來自福島呢？今日嘅原材料係無咁嘅規定要求」。吳秋北形容，「日本食品並非無可代替」。陳穎欣則表示，相信本港飲食業界自有評估，並有因應情況改善進口來源。