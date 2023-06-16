福島排核廢水｜日領事館︰銫超標魚當年已被污染　與處理水無關

日本福島核電廠事故已過去12年，其核污水排放問題一直受到多國關注。日本國駐香港總領事館今日（16日）表示，最近報道所指的受污染而驗出銫超標魚類，當年已受到核事故影響，與目前正準備排放的ALPS處理水無關。領事館又指，發現該魚的開放式渠道，一直被海堤和鐵絲網包圍，加上當地沒有漁業活動，魚類不會運往市場流通，因此不影響日本食品的安全性。



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日領事館︰當地無漁業活動 魚類不會運往市場流通

日本國駐香港總領事館表示，6月5日有報道指出，福島第一核電站的港灣內的許氏平鮋，經分析後驗出每公斤含有18,000貝克的「銫」。領事館強調，該魚捕撈自距離核電站港灣最近的開放式渠道，由於當地沒有漁業活動，魚類不會運往市場流通，因此不會影響到日本食品的安全性。

日本國駐香港總領事館又指，該許氏平鮋當年已受到核事故影響，與目前正準備排放的ALPS處理水（核污水經過多核素去除裝置處理）無關。

銫超標魚所在位置被海堤和鐵絲網包圍

日本國駐香港總領事館參考資料指出，東京電力公司在確認魚類分析結果後，已立即公布消息，上述提到6月5日的報道，便是根據其分析結果再作出報道。而該魚所在的開放式渠道，為防止魚類逃出，一直被海堤和鐵絲網包圍。

參考資料亦提到，已確認福島核電站港灣外海水的「銫137」濃度，與日本全國普通海水的濃度相同，認為不存在魚類安全問題。此外，資料又指超過標準值的食品，根據日本法律將被回收並丟棄，因此超過標準值的食品不會在日本國內及國外流通。