照顧者批政府支援不足　欠高層次架構統籌　勞福局研關愛隊協助

近年發生不少涉及照顧者的倫常慘案。立法會推動照顧者為本政策小組委員會今日（24日）召開會議，多名出席人士批評支援不足，措施流於表面，未能針對高危個案，亦欠缺高層次架構統籌照顧者服務，促推出醫療券、增加津貼額等。



勞工及福利局副局長何啟明稱，政府重視長者殘疾人士需要，例如社署與馬會合作建立照顧者資訊網站，預料年底會推出，而社署有專線讓社工接聽，相關專線會在今年第三季投入服務。他又稱，政府正探索關愛隊對照顧者提供額外支援的可行性。



近年發生不少涉及照顧者的倫常慘案。（資料圖片）

民社服務中心促為精神病患者提供醫療券

民社服務中心SEN關注組成員廖女士指，自己育有兩個小朋友，一個患有專注力不足，另一個則有自閉症。她指，一家人居於劏房，每晚小朋友精力充沛，在狹小空間下令她感到煩擾、很大壓力。廖指，自己需要看精神科醫生，但公立醫院排期很久，多月後才可以應診，建議為精神病患者提供醫療券。民社服務中心社工林棋則希望政府為有需要人士提供定期的精神評估，以及早發現病情及介入。

年長護老者權益組促提高津貼 斥措施流於表面

年長護老者權益組組員伍長優表示，以77歲之齡照顧96歲的母親，母親曾夜晚哮喘復發入院，醫院都沒有專人負責照顧。她指，夜晚未能完全入眠，「半睡半醒」，「一日24小時得個做字」，希望政府提高照顧者津貼，給予尊嚴。

年長護老者關注組社區組織幹事廖智皓稱，批評《施政報告》推出照顧者資訊網站和電話專線措施都流於表面，反問長者是否懂得上網尋找支援、專線是否幫助到哮喘者。他表示，照顧者要時刻貼身照顧，連患病看醫生的時間都沒有，長者亦未必能親身到中心求助，促政府提供上門服務。

有關注兒童組織批評，即將推出的24小時支援服務熱線無包含兒童照顧者。（資料圖片）

兒童照顧者代表促政府提供實際幫助

照顧兒童照顧者小組成員蔡沚珊稱，不希望再有慘劇發生，但發現即將推出的24小時支援服務熱線無包含兒童照顧者。照顧童行代表黃兆璋表示，兒童有照顧需要，照顧者亦須兼顧上班，惟現時無足夠服務支援。基層兒童照顧者關注小組代表鄧鈺君強調，照顧兒童並非「請一個工人姐姐就可以解決」，照顧者亦須得到喘息空間。

社聯批現有政策忽略照顧者成 政府須派專人統籌

香港社會服務聯會主任葉健強指，現有政策忽略照顧者，令照顧者處於高危，長遠而言需要整合常規服務，肯定照顧者身份及貢獻。他建議建立照顧者友善環境，確保照顧者有能力工作，不會因照顧而收入失衡。他指，政府應委派專人統籌協調，提高政策執行效率，建立國際經驗與聯繫。

社聯表示，現有政策忽略照顧者，令照顧者處於高危。（資料圖片）

與會者批康復諮詢委員會未能解決問題

殘疾人士照顧者李芝融發言時，為未完善政策而發生悲劇的家庭默哀10秒。其患有肢體殘障的女兒去世5年，他以過來人身份指出，政府強調有康復諮詢委員會處理照顧者問題，但過去4年僅開9次會，質疑是否有力解決。他稱，每次出現悲劇，政府都指痛心和關注，卻未成立更高層次的架構處理問題。