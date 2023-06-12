照顧者｜熱線收求助個案會專人跟進　關愛隊助長者了解支援服務

立法會福利事務委員會今日（12日）討論加強支援長者及殘疾人士照顧者的措施進展，議員關注支援照顧者的類別會否增加，24小時電話專人熱線接到個案後會不會有專人跟進，以及如何讓相關服務資訊帶入社會，讓接觸資訊不便利的市民特別是「以老護老」的長者，有需要時都能夠找到支援。



政府表示，目前的支援措施包括經濟支援計劃恆常化、建立一站式照顧者資訊網站、設立24小時照顧者支援專線以及增加暫託服務名額等。



「以老護老」的家庭可能因為家務繁忙，未能接觸政府支援資訊。（資料圖片/梁鵬威攝）

中度至高度腦退化症患者 照顧者有支援

社福界立法會議員狄志遠對相關措拖表示歡迎，但提到目前照顧者只包含長者及殘疾人士的照顧者，關注SEN學童的家長是否屬於照顧者。民建聯議員陳恒鑌亦表示，腦退化長者亦需要人照顧，會否對相關照顧者提供支援。署理勞工及福利局局長何啟明回應，SEN範圍較闊，殘疾人士及非殘疾人士均包含在內，而措施實行須考慮優次，故目前只會包括涉及殘疾的SEN學童家長，中度至高度腦退化人士的照顧者亦會包含在內。

電話熱線收到求助 按不同需要派人手跟進

民建聯議員郭玲麗關注照顧者的情緒支援服務，提到照顧者殺害被照顧者的悲劇，往往在等候轉介的過程中發生，關注局方除24小時熱線之外，會否為照顧者提供面談，以直接監控個案變化。社會福利署副署長黃國進回應指，將因應不同個案而提供面談、外展以及轉介跟進。至於面談的人手安排，黃國進稱現時正收集計劃方案，考慮到不同照顧者有不同需要，服務開始後將按需要調整人手。

實政圓桌議員田北辰亦關注，會否有「過來人」提供支援，指不少家長照顧兒童力不從心，需要其他家長的建議。政府回應指，24小時支援熱線的社工接收個案後會按情況分類跟進，當中會包括有相關經驗的人士，繼續與照顧者傾談。

何啟明表示，關愛隊的社會聯繫脈絡，有助並不活躍的長者接觸政府支援資訊。（卓永興Facebook）

工聯會議員、委員會主席鄧家彪提到，現時暫托服務的使用量只有五至六成，對於局方的資訊傳播表示關注，又指部份「以老護老」家庭的照顧者難以接收網上資訊，亦可能忙於照顧長者而未能前往長者中心了解相關措施。何啟明表示，除了24小時專線提供支援，關愛隊亦能協助「搭路」，與長者及照顧者打好關係後向他們提供相關服務資訊，局方會為關愛隊提供相關資訊和培訓。