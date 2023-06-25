梁熙清華碩士畢業行兩次禮？　獲陳國基視像祝賀｜政壇諸事町

清華大學高級公共管理碩士香港政務人才項目今日（25日）舉行畢業典禮，身為清華舊生的政務司司長陳國基透過視像致辭，回顧自己與清華大學的淵源，同時感謝清華大學培育學員成為植根國家、面向世界、知國情、懂港情的高級公共管理人才。



作為課程首屆畢業生、立法會議員梁熙更親身到北京，重返清華大學校園行畢業禮，更笑指這個課程讓自己行了兩次畢業禮，難道是對校園生活依依不捨？原來是因為疫情關係令2021年的典禮在香港分會場以連線方式舉行，相信梁熙今次能親身出席畢業禮，一定別具意義。



陳國基透過視像致辭，指自己也是清華大學的畢業生，「當年在北京工作的時候，有幸到法學院進修並取得學位。相信各位同學跟我一樣，對於能夠成為清華的一份子，都感到榮幸和自豪。我為你們感到驕傲！」

陳國基感謝香港政務人才項目融合理論和實踐，涵蓋香港、國家以至國際治理經驗，培育學員成為植根國家、面向世界、知國情、懂港情的高級公共管理人才：「對於清華大學精心為香港政務人才制訂完備的課程，我致以衷心的謝意！」

而作為課程首屆畢業生的梁熙在社交平台表示，當年對國家發展很感興趣，得知清華開辦香港政務人才項目課程便立即報名。他指，課程既讓自己加深對國家的了解，又從政治理論方面，加深了對中式民主的理解。

他分享，清華大學教授王紹光的精彩講授，指王紹光駁斥了社會普遍對西式民主的一些「美好幻想」，為學員帶來了對形式民主及實質民主的深刻反思：「從2019年黑暴事件可見，印證了過度重視形式而缺乏實質內涵所帶來的問題。」

他續指，今天香港重回正軌，社會大致穩定，正好反映出中式民主重結果、重實際的特點。而從國家治理方面，課程讓大家一睹國家先進城市的最新治理經驗。例如透過大數據應用及網格化管理，讓基層治理做到十分細緻及深入。