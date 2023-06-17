精神健康｜關愛隊將洗樓接觸市民　陳國基：冀社區客廳等轉介個案

本港接連發生震驚社會的奪命慘案，鑽石山荷里活廣場斬人案和深水埗倫常慘案均疑似涉及精神病患者，政務司司長陳國基今日（ 17日）在電台節目表示，將會要求關愛隊「洗樓」，主動接觸居民並宣傳該隊的服務，並會檢討現行精神健康服務，包括縮短覆診時間和執行社區治療令等。惟他坦言，難以單靠政府處理所有精神病人相關問題，希望可在日後推出的「社區客廳」、「社區廚房」找出潛在有需要的市民，由朋友將他們轉介予政府，「咁就功德無量喇！」



▼6月5日 深水埗發生倫常命案▼



日後設立社區客廳 冀市民轉介個案

陳國基早上在商台節目《政經星期六》表示，本港過去發生了數宗令人震驚和傷心的事件，包括有少數族裔母親涉嫌殺害其三位女兒，認為社會上有部份需要支援的人士不懂求助，特別是用錯方法疼愛子女的母親，「有陣時佢哋無助，係因為無人同佢傾開呢啲嘢，我哋最驚係我哋係搵唔到佢哋出嚟，所以要主動搵佢哋出嚟，同埋解釋我哋作為父母唔係擁有細路仔嘅生命權。」

他又指，所有事情都有解決方法，呼籲情緒受困人士「唔好諗埋一邊」，但認為要很多人支持才能提供足夠支援，「單靠政府可能不足以做曬呢啲工作」，希望能透過社區客廳、社區廚房，發掘到潛在「有問題嘅人」，其朋友可將他們轉介予政府，「咁就功德無量，我哋幫到佢哋呢啲人。」

政務司司長陳國基。（資料圖片／盧翊銘攝）

重申勿標籤精神病患者涉暴力

他又透露，政府將會出動關愛隊「洗樓」宣傳關愛隊的工作，「唔係剩係講投票，係服務方面都要洗樓，關愛隊我哋畀佢主要嘅工作目標，都係要主動接觸居民，唔係被動式，係主動式」。

至於鑽石山荷里活廣場斬人案，他則認為，事件令人震驚之餘，案發的畫面「傳到周圍都係」，令人很傷心，亦對本港市民造成精神困擾。

他又指，精神健康諮詢委員會事發後已立即開會商討，專家均認為今次事件十分罕有，故強調在處理精神病人方面，「一定唔可以標籤佢哋係暴力。」他又指，委員會向政府提出10項改善現行精神健康服務的建議，包括：

▼6月2日 荷里活廣場兇殺案後現場情況▼



+ 4

1. 檢討有條件釋放

2.研究以新藥取代副作用較高的舊藥，避免精神病人拒絕服藥的情況

3. 縮短覆診時間

4.增加精神病專科醫護的人手

5. 執行社區治療令，「簡單啲講，就係要佢哋喺我哋同事面前，睇住佢食藥。」



他表示，政府已接納有關建議，並會研究落實相關措施，期望日後精神病患者能在社區內康復，令「呢啲類似悲劇以後一宗都冇。」