核廢水｜謝展寰：擬收緊日本5縣鮮活冰鮮急凍和乾制水產品入口

日本政府正就排放福島核電站經處理的核廢水入海，做最後準備。環境及生態局局長謝展寰稱，按目前資料和評估，初步擬把受計劃影響縣份的鮮活冰鮮急凍和乾制水產品、海草和海鹽等納入收緊的進口管制措施。政府預計，加強對進口日本食品檢測，未來兩年每年額外支出約一千萬元。



立法會議員陳凱欣在今日的會議上提出口頭質詢，要求當局交代有否評估排核廢水對本港食物安全及市民帶來的健康風險。多名議員亦關注當局或要花費更多公帑為日本進口食品進行檢測，更不滿本港現時仍只禁止日本5個縣份食品進口

謝展寰回應稱，政府除參考國際原子能機構就日方排放計劃的報告外，亦會參考國家專家的意見、內地和鄰近地區的做法和評估、日方就事件和國際間提供的資料，以助制訂更完備的應對措施，政府亦全面加強檢測進口日本食品以提供雙重保險，未來兩年來用於購置所需檢測儀器的額外每年開支六百萬元，而人手、及儀器保養檢測所需消耗品和相關事宜，每年額外開支約三百八十萬元。

加強抽檢附輻射檢測證明入口日本食品

謝展寰指，按目前資料和評估，初步計劃會把受計劃影響縣份的鮮活冰鮮急凍和乾制水產品、海草和海鹽等納入收緊的進口管制措施，至於其他有水產品的高度加工食物，食品進行加工時，依附在食物表面上的放射性核素在配制過程中被除去，該食物的濃度亦在過程被稀釋，政府會全面加強檢測包括水產品的檢測，對於仍可進口的日本食品，即使附有輻射檢測證明書，政府亦會加強檢測，達至雙重保險。

食安中心已由四月中開始逐步加強對日本進口食品的輻射檢測，特別是增加水產品的檢測和針對特定放射性核素的測量，六月中全面提升檢測範圍，檢測所有由日本進口的水產品，不論來自任何縣份，及加強針對日本進口的其他加工食品的檢測。

日本福島核廢水：圖為2021年2月27日，位於日本福島縣的福島第一核電站三號（左）及四號反應堆。它們的後方是太平洋。（AP）

謝展寰重申，針對日本5個縣份定下的入口禁令，是基於2011福島核事故而定，仍未因應日本計劃排放核廢水修訂管制範圍，有待國際原子能機構的最終評核報告，及國家專家的意見。 對於議員質疑當局立場不夠強硬，謝展寰重申，當局沒有任何理由保護日本利益，只是現階段應該聚焦事件的影響幅度，認爲以科學爲本才是最負責做法。

根據食安中心網站，現行禁令下，福島的蔬果和奶和奶類產品仍禁止入口本港，千葉、群馬、茨城和栃木縣的同類產品則要有出口商證明書及輻射證明書，方能入本港。至於來自該五縣的水產品如有輻射證明書可以入口。

食安中心會加強信息發布

謝展寰又指，為提供更詳細的資料，食安中心已在網頁提供相關食物安全資料和輻射檢測結果等，予公眾查閲。日方一旦啟動計劃，食安中心會加強相關信息的發布，每個工作天在網站更新輻射檢測結果和定期發放新聞公布，以便市民掌握。

他又指日方的排放計劃會持續三十年，港府十分關注日方如何確保淨化裝置能長期有效運作，和如何確保排放計劃不會對食安和海洋生態構成任何風險。