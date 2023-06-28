消息：黃玉山任基本法委員會副主任　劉兆佳：無規定要具法律背景

全國人大常委會會議正在北京召開，有消息指現年77歲的基本法委員會港方副主任譚惠珠將卸任，由都會大學前校長黃玉山接任，新一屆委員明天(29日)接受委任狀。而黃玉山現時正身在北京參與人大常委會會議。



現時香港基本法委員會有12名委員，香港、內地各佔6人，現屆港方委員包括譚惠珠、黃玉山、陳弘毅、莫樹聯、李國章及梁美芬。



黃玉山將接替譚惠珠出任基本法委員會副主任。（資料圖片/廖雁雄攝）

黃玉山教授現為香港研究資助局主席及香港都會大學榮休校長。他專注的研究領域包括：環境生物科技、植物生化學及紅樹林保育/資源利用的研究。他獲多間大學委任為榮譽或客席教授，包括南京大學、西安交通大學、中山大學、廈門大學及福建師範大學。黃教授曾是中國科學院植物分子生物學委員會委員、廈門大學近海海洋環境科學國家重點實驗室的顧問，亦是三本科學學術期刊的編輯。

除科學研究外，黃玉山先後曾任課程發展議會主席、教育統籌委員會委員、大學教育資助委員會委員及香港學術及職業資歷評審局委員。他又擔任特區政府司法人員薪俸及服務條件常務委員會主席，香港特區政府新能源運輸試驗基金督導委員會主席，研究資助局主席及香港特區政府公務員培訓諮詢委員會委員。

黃玉山為前港區全國人大代表，2008年起出任基本法委員會港方委員至今。

劉兆佳指黃玉山可勝任基本法委員會副主任（資料圖片）

劉兆佳：黃玉山長期與中央交往 可勝任副主任

全國港澳研究會顧問劉兆佳指，從來沒有明文規定基本法委員會副主任一定要由法律界人士出任。他指《基本法》是憲制性文件，是中央對港「一國兩制」方針的法律體現，牽涉眾多政治、經濟、社會和外交議題，並非單純從狹隘法律觀點可以掌握。黃玉山長期與內地和中央交往，曾出任全國人大代表和基本法委員會委員多年，又曾在香港出任多項公職，因此應該可以勝任副主任職位。

首任基本法委員會副主任黃保欣也不具法律背景

翻查資料，基本法委員會港方副主任並非首次由非具法律背景人士出任，97年的首任港方副主任為有「塑膠大王」之稱的黃保欣，他擔任副主任兩屆後，由特區首任律政司司長梁愛詩接替副主任一職，梁愛詩同樣出任兩屆副主任後，再由同具法律背景的譚惠珠接替副主任一職。