人大港澳基本法委員會研究室：港重回正軌　未來繼續完善一國兩制

全國人大常委會法制工作委員會回顧過去10年立法工作，形容立法體系日益完備，國家安全和衞生健康等重要領域法律相繼制定出台，中國特色社會主義法律體系完善取得顯著進展。



全國人大常委會港澳基本法委員會研究室主任楊兆業說，過去一個時期香港局勢出現嚴峻局面，特別是2019年發生「修例風波」，「反中亂港」勢力嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家主權、安全、發展利益，全國人大近年出台一系列重要舉措，包括制定《香港國安法》等，令香港社會重回正軌。



楊兆平指，全國人大及其常委會將繼續有效行使憲制權力，堅持和完善「一國兩制」制度體系，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，健全中央依照憲法和《基本法》對特別行政區行使全面管治權的制度，堅定維護國家主權、安全及發展利益，維護香港、澳門長期繁榮穩定。